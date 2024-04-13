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獨／胃癌高風因子 健保署擬擴大幽門桿菌給付資格、學會籲全面普篩

聯合報／ 記者林琮恩蔡怡真／台北即時報導
健保署署長石崇良指出，為了消除胃癌，目前已消化道醫學會進行治療指引的討論，今年下半年會針對民眾自費健康檢查進行幽門桿菌的篩檢，例如呼氣碳13或糞便抗原檢查，若陽性患者，健保將給付治療的藥物。記者葉信菉／攝影
健保署署長石崇良指出，為了消除胃癌，目前已消化道醫學會進行治療指引的討論，今年下半年會針對民眾自費健康檢查進行幽門桿菌的篩檢，例如呼氣碳13或糞便抗原檢查，若陽性患者，健保將給付治療的藥物。記者葉信菉／攝影

近9成胃癌是幽門桿菌所致，過去民眾必須經胃鏡檢查才能獲得除菌藥物健保給付，衛福部健保署擬於下半年放寬給付限制，未來民眾只要在常見的健檢項目呼氣碳13、糞便抗原檢查，發現幽門桿菌抗原陽性後，就獲得給付資格。台灣消化學會則表示，政府若對20歲以上民眾進行幽門桿菌普篩，有望讓胃癌在台灣成為罕見癌症。

健保署署長石崇良指出，為了消除胃癌，目前已消化道醫學會進行治療指引的討論，今年下半年會針對民眾自費健康檢查進行幽門桿菌的篩檢，例如呼氣碳13或糞便抗原檢查，若陽性患者，健保將給付治療的藥物。

由於幽門桿菌是胃癌的高風因子，目前國健署已在原民部落進行公費篩檢，仍未進行全民普篩，因此，很多民眾會健康檢查時，做胃鏡時發現幽門桿菌陽性，就健保會給付藥物治療，若民眾只進行自費檢查陽性，則得自費治療，未來，健保也將進行給付，石崇良希望，這樣的政策，可以減少胃癌的發生。

台灣消化系醫學會秘書長劉志銘表示，目前台灣有3500至4000名新發胃癌，而85%至90%胃癌是幽門桿菌所致，透過篩檢、投以除菌藥物可讓每年新發胃癌人數減少至每年500人，降低台灣胃癌發生率6成，且若更年輕時進行篩檢治療，可降低發生率至高7成，讓胃癌在台灣成為罕見癌症。

目前國健署在離島馬祖、原鄉推動幽門桿菌篩檢計畫。劉志銘說，除高風險區域外，可在全台針對20歲以上民眾進行全面普篩，在年輕時就篩檢可達到更好預防效果，避免癌前病變，減少9成以上胃癌發生機率，雖然政府需要增加醫療費用支出，但透過普篩、治療，可杜絕父母、子女間的幽門桿菌傳染，長期而言具成效益。

健保署 健康檢查 普篩 石崇良 胃癌

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