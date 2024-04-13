屏東赴越推觀光遭反映簽證難辦 駐越代表：檢討再檢討

屏東縣政府近日到越南河內市推廣觀光，越南業者當面反映台灣的自由行簽證很難辦。駐越南代表石瑞琦允諾「檢討、再檢討」，會盡量讓想去台灣玩的越南民眾便利地取得簽證。

屏東縣政府為了吸引國際旅客，近日帶領業者、公協會到河內市參加2024年越南國際旅遊博覽會並舉辦行銷推廣活動，12日晚間邀請越南當地業者到場交流，中華民國駐越南代表石瑞琦也出席活動。

會上有越南業者當著石瑞琦與屏東縣政府交通旅遊處處長黃國維的面反映，赴台自由行簽證很難辦。石瑞琦表示，代表處都知道業者的心聲，同時鼓勵可先透過參加「觀宏專案」指定旅行社的團體旅遊前往台灣。

石瑞琦致詞時強調，越南民眾要去台灣的旅遊簽證，是由中華民國駐越南代表處以及駐胡志明市辦事處核發的，簽證問題一定會「檢討、再檢討」，盡量讓願意去台灣旅遊的越南民眾可以便利地取得簽證。

越南是屏東縣今年海外推廣旅遊的第一站，全團浩浩蕩蕩20人，規模是歷年之最。黃國維表示，越南擁有上億人口，且加入很多國際貿易協定與組織，市場潛力與爆發力讓人期待。

他說，屏東在COVID-19疫情之前，每年約可吸引500萬旅客人次，其中約有120萬人次左右的境外旅客，而越南大概都位居前5名。歷經3年疫情，觀光面貌改變很多，到越南盼能充分蒐集業者的意見。

這次有30家越南業者共計40人出席屏東縣政府的行銷推廣活動。越南遺產旅遊經理黎氏慧（Le ThiTue）表示，赴台旅遊很受越南民眾歡迎，她的公司每個月平均可以出20至30團，人數從數百至千人左右。

黎氏慧表示，有些旅客去了台灣還想再去，業者必須不斷開發新行程，她們公司之前從來沒有帶客人去過屏東，但知道屏東就在高雄旁邊，若有適合的產品可納入，考慮推出台南、高雄、屏東的5天4夜遊。

她說，台灣是個很安全的旅遊地，政府應變能力很好。花蓮大地震時她剛好有團在花蓮，旅客因蘇花公路遭阻斷須改搭火車回台北，當地政府立刻協助疏運，且業者毋須負擔額外的開銷。