2024癌症論壇／癌症治療多元化 健保署：給付NGS加速用藥

癌症連續逾40年蟬聯國人十大死因之首，新興癌症治療快速發展，在「2024癌症高峰論壇」中，國衛院院長司徒惠康指出，癌症治療從手術、放療到化療、標靶腫瘤治療，發展至基因、細胞治療等，癌友有機會選擇專一性治療方式；衛福部健保署長石崇良則表示，癌症藥費成長幅度超過健保總額成長率，健保署將在5月給付次世代基因定序，打造精準醫療生態系讓病友盡早用藥。

聯合報已連續六年與國衛院攜手舉行癌症論壇活動，今年論壇主題是「Love & Care友善抗癌行動」，於4月13、14日於政大公企中心A2國際會議廳隆重登場，兩天活動中，超過20位重磅級專家、學者登台分享最新癌症相關政策、治療趨勢等最新資訊，現場三百多位民眾也熱情參與。

司徒惠康說，去年美國癌症醫學會進行統計發現，在2020年，癌症死亡率超過54%，預估到2040年，可能還是有成千上萬的癌症病友面臨死亡命運，代表癌症的治療，除了醫療工具、提早預防，還需要找尋更精準、更全方位的照護模式，才能真正幫助提升生活品質、延長病友壽命。

「去年癌症醫療花費1399億元，藥費支出達394億元。」石崇良表示，健保總額成長率不足4%，癌藥費用平均成長率達超過9％，可見癌藥負擔非常重。近年精準醫療發展快速，新藥多在第二期臨床試驗時取得藥證，但療效證據仍待釐清，健保署為此成立專責單位，由「健康政策與醫療科技評估中心」進行醫療科技評估，並透過給付次世代基因定序（NGS），盼形成精準醫療生態系。

健保署將在5月1日開始給付NGS，擬給付19種癌別，依基因片段大小分為BRCA、小套組、大套組三種模式，分別給付1萬、3萬點。石崇良表示，目前健保已有對應用藥的基因位點僅30多種，健保給付的大套組可給付檢測超過100個基因，是希望病人未來若有新藥研發時，可及早用藥或參與臨床試驗。另NGS檢測結果將上傳健保資料庫，有利癌友跨院治療，或轉介臨床試驗新藥，並讓藥界加速研發，多管齊下加速病人早期用藥。

立法委員王正旭表示，在友善抗癌行動中，「建立無縫接軌的癌症照護網路」是重要關鍵，政府、醫療機構到民間組織的整合，透過完整的癌症照護系統，才能真正降低死亡率、提高癌友、癌友家人生活品質。從2003年癌症防治法的施行，台灣癌症防治就有很大的進展。

王正旭表示，他於1990年擔任腫瘤專科醫師，對於癌症對家庭、個人的影響，有很深刻的了解、體會，後來進入癌症希望基金會服務，觀察到國衛院團隊努力提升較佳完整診療選項、實質落實癌症防治計畫，更是深深感覺到癌症防治、群策群力的重要性。

當整合政府、醫療機構、民間組織資源，王正旭說，就可以建立系統性的合作與轉介網絡，並建立以病人為中心的照護系統。也希望透過媒體，可以推廣更多癌症相關教育、知識，並帶來更多正向抗癌力量。

林口長庚醫院院長陳建宗則點出台灣醫療體系潛在危機，醫療支出成本愈來愈高，不只電費上漲，目前政府解決護理人力不足，補貼夜班薪資，院內更多基層醫療人員的薪資也須討論，醫學中心又負責重症患者的照顧及國家政策研究，單靠醫院各自支撐是不夠，都須要國家財政來支持。

陳建宗也提醒，台灣醫療支出占比不到GDP7%，鄰近的韓國是9%，日本及歐美更高，這都顯示台灣花在醫療上的費用是不夠的，政府提到癌症百億基金協助解決癌症治療困境，但實際上，財務來源如何籌措？是否獨立於健保，需要更明確的政策，希望大家可以共同面對財源不足的問題。

「每一個人，只要願意，都有能力降低癌症對健康的威脅，只要你願意！」聯合報社長游美月表示，談到癌症，癌症目前為十大死因之首，病例數增加，死亡率也高居五成以上，聯合報已第六年與國衛院舉辦癌症論壇，期待透過論壇，民眾對癌症治療、防治有更多的理解。

游美月也期待透過癌症論壇平台，將各方意見納入，從精準醫療、新科技運用，到身心靈解方、加速癌症新藥核准、第二層健保的施行可能性等，都可以納入討論，希望根據各方的探索、討論，找到解方、方向，並透過聯合報、元氣網帶給癌友、民眾更多協助，讓正向影響力持續擴展、壯大。