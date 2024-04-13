快訊

國會改革 藍拚周一送出司委會 綠嗆違憲條文不容草率

台中又查到蘇丹紅「古月粉」！5縣市25家業者中鏢

周杰倫出手了！花蓮強震毀家園 和愛妻昆凌捐500萬賑災

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024癌症論壇／癌症治療多元化 健保署：給付NGS加速用藥

聯合報／ 記者林琮恩蔡怡真蘇湘雲／台北即時報導
2024癌症高峰論壇「Love & Care友善抗癌行動」於四月十三日登場，與會專家包括聯合報健康事業部策略長洪淑惠（左起）、台灣癌症基金會癌友服務組主任游懿群、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱、政治大學商學院副院長彭金隆、健保署長石崇良、聯合報社長游美月、國家衛生研究院長司徒惠康、立法委員王正旭、林口長庚紀念醫院長陳建宗、國衛院癌症研究所副所長蔡慧珍、台北醫學大學附設醫院血液腫瘤科主治醫師暨癌症希望基金會運動處方計畫負責人謝政毅、癌症希望基金會副執行長嚴必文、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩。記者葉信菉／攝影
2024癌症高峰論壇「Love & Care友善抗癌行動」於四月十三日登場，與會專家包括聯合報健康事業部策略長洪淑惠（左起）、台灣癌症基金會癌友服務組主任游懿群、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱、政治大學商學院副院長彭金隆、健保署長石崇良、聯合報社長游美月、國家衛生研究院長司徒惠康、立法委員王正旭、林口長庚紀念醫院長陳建宗、國衛院癌症研究所副所長蔡慧珍、台北醫學大學附設醫院血液腫瘤科主治醫師暨癌症希望基金會運動處方計畫負責人謝政毅、癌症希望基金會副執行長嚴必文、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩。記者葉信菉／攝影

癌症連續逾40年蟬聯國人十大死因之首，新興癌症治療快速發展，在「2024癌症高峰論壇」中，國衛院院長司徒惠康指出，癌症治療從手術、放療到化療、標靶腫瘤治療，發展至基因、細胞治療等，癌友有機會選擇專一性治療方式；衛福部健保署長石崇良則表示，癌症藥費成長幅度超過健保總額成長率，健保署將在5月給付次世代基因定序，打造精準醫療生態系讓病友盡早用藥。

聯合報已連續六年與國衛院攜手舉行癌症論壇活動，今年論壇主題是「Love & Care友善抗癌行動」，於4月13、14日於政大公企中心A2國際會議廳隆重登場，兩天活動中，超過20位重磅級專家、學者登台分享最新癌症相關政策、治療趨勢等最新資訊，現場三百多位民眾也熱情參與。

司徒惠康說，去年美國癌症醫學會進行統計發現，在2020年，癌症死亡率超過54%，預估到2040年，可能還是有成千上萬的癌症病友面臨死亡命運，代表癌症的治療，除了醫療工具、提早預防，還需要找尋更精準、更全方位的照護模式，才能真正幫助提升生活品質、延長病友壽命。

「去年癌症醫療花費1399億元，藥費支出達394億元。」石崇良表示，健保總額成長率不足4%，癌藥費用平均成長率達超過9％，可見癌藥負擔非常重。近年精準醫療發展快速，新藥多在第二期臨床試驗時取得藥證，但療效證據仍待釐清，健保署為此成立專責單位，由「健康政策與醫療科技評估中心」進行醫療科技評估，並透過給付次世代基因定序（NGS），盼形成精準醫療生態系。

健保署將在5月1日開始給付NGS，擬給付19種癌別，依基因片段大小分為BRCA、小套組、大套組三種模式，分別給付1萬、3萬點。石崇良表示，目前健保已有對應用藥的基因位點僅30多種，健保給付的大套組可給付檢測超過100個基因，是希望病人未來若有新藥研發時，可及早用藥或參與臨床試驗。另NGS檢測結果將上傳健保資料庫，有利癌友跨院治療，或轉介臨床試驗新藥，並讓藥界加速研發，多管齊下加速病人早期用藥。

立法委員王正旭表示，在友善抗癌行動中，「建立無縫接軌的癌症照護網路」是重要關鍵，政府、醫療機構到民間組織的整合，透過完整的癌症照護系統，才能真正降低死亡率、提高癌友、癌友家人生活品質。從2003年癌症防治法的施行，台灣癌症防治就有很大的進展。

王正旭表示，他於1990年擔任腫瘤專科醫師，對於癌症對家庭、個人的影響，有很深刻的了解、體會，後來進入癌症希望基金會服務，觀察到國衛院團隊努力提升較佳完整診療選項、實質落實癌症防治計畫，更是深深感覺到癌症防治、群策群力的重要性。

當整合政府、醫療機構、民間組織資源，王正旭說，就可以建立系統性的合作與轉介網絡，並建立以病人為中心的照護系統。也希望透過媒體，可以推廣更多癌症相關教育、知識，並帶來更多正向抗癌力量。

林口長庚醫院院長陳建宗則點出台灣醫療體系潛在危機，醫療支出成本愈來愈高，不只電費上漲，目前政府解決護理人力不足，補貼夜班薪資，院內更多基層醫療人員的薪資也須討論，醫學中心又負責重症患者的照顧及國家政策研究，單靠醫院各自支撐是不夠，都須要國家財政來支持。

陳建宗也提醒，台灣醫療支出占比不到GDP7%，鄰近的韓國是9%，日本及歐美更高，這都顯示台灣花在醫療上的費用是不夠的，政府提到癌症百億基金協助解決癌症治療困境，但實際上，財務來源如何籌措？是否獨立於健保，需要更明確的政策，希望大家可以共同面對財源不足的問題。

「每一個人，只要願意，都有能力降低癌症對健康的威脅，只要你願意！」聯合報社長游美月表示，談到癌症，癌症目前為十大死因之首，病例數增加，死亡率也高居五成以上，聯合報已第六年與國衛院舉辦癌症論壇，期待透過論壇，民眾對癌症治療、防治有更多的理解。

游美月也期待透過癌症論壇平台，將各方意見納入，從精準醫療、新科技運用，到身心靈解方、加速癌症新藥核准、第二層健保的施行可能性等，都可以納入討論，希望根據各方的探索、討論，找到解方、方向，並透過聯合報、元氣網帶給癌友、民眾更多協助，讓正向影響力持續擴展、壯大。

民進黨不分區立法委員王正旭於「2024癌症高峰論壇」中表示，在友善抗癌行動中，「建立無縫接軌的癌症照護網路」是重要的關鍵。記者葉信菉／攝影
民進黨不分區立法委員王正旭於「2024癌症高峰論壇」中表示，在友善抗癌行動中，「建立無縫接軌的癌症照護網路」是重要的關鍵。記者葉信菉／攝影
國衛院長司徒惠康於「2024癌症高峰論壇」中指出，癌症治療從手術、放療到化療、標靶腫瘤治療，發展至基因、細胞治療等，癌友有機會選擇專一性治療方式。記者葉信菉／攝影
國衛院長司徒惠康於「2024癌症高峰論壇」中指出，癌症治療從手術、放療到化療、標靶腫瘤治療，發展至基因、細胞治療等，癌友有機會選擇專一性治療方式。記者葉信菉／攝影
衛福部健保署長石崇良於「2024癌症高峰論壇」中表示，癌症藥費成長幅度超過健保總額成長率，健保署將在5月給付次世代基因定序，打造精準醫療生態系讓病友盡早用藥。記者葉信菉／攝影
衛福部健保署長石崇良於「2024癌症高峰論壇」中表示，癌症藥費成長幅度超過健保總額成長率，健保署將在5月給付次世代基因定序，打造精準醫療生態系讓病友盡早用藥。記者葉信菉／攝影
「每一個人，只要願意，都有能力降低癌症對健康的威脅，只要你願意！」聯合報社長游美月表示，聯合報連續六年與國衛院舉辦癌症論壇，期待透過論壇，民眾對癌症治療、防治有更多的理解。記者葉信菉／攝影
「每一個人，只要願意，都有能力降低癌症對健康的威脅，只要你願意！」聯合報社長游美月表示，聯合報連續六年與國衛院舉辦癌症論壇，期待透過論壇，民眾對癌症治療、防治有更多的理解。記者葉信菉／攝影

健保署 患者 抗癌 癌症治療 醫學

延伸閱讀

入閣讓王義川遞補不分區立委？ 莊瑞雄：沒有當官意願

NGS生物資料目的外使用 健保署允雙重把關

恐成私人金庫？撥公務預算納健保基金 石崇良釋疑：大家想多了

為癌藥基金修法 擬成立管理委員會監督

相關新聞

北市溪山里居民集體上吐下瀉採檢出爐 大腸桿菌群超標

北市士林區溪山里驚傳8日起來陸續有里民因不明原因上吐下瀉，台北市長蔣萬安昨要求盡速調查原因並解決問題。北水處上午公布採檢...

獨／胃癌高風因子 健保署擬擴大幽門桿菌給付資格、學會籲全面普篩

近9成胃癌是幽門桿菌所致，過去民眾必須經胃鏡檢查才能獲得除菌藥物健保給付，衛福部健保署擬於下半年放寬給付限制，未來民眾只...

開錯刀醫師陸希平喊冤 陳其邁：陸偽造麻醉同意書

高雄市立民生醫院爆發開錯刀爭議風波未平，主刀醫師陸希平昨晚喊冤，宣稱自己未推病人去開刀房，也無偽造病歷。市長陳其邁表示，...

台中抽驗「古月粉」又檢出蘇丹紅！5縣市、25家業者中鏢

含致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉延燒，台中市食安處今天公布，大肚區綠吔實業公司生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，經廠商通報檢出蘇...

機捷電力異常12分鐘 共13列車、約3500人受影響

桃園大眾捷運公司表示，今天上午9時42分，機場捷運A1台北車站至A11坑口站因電力接地異常導致部分列車延誤，行控中心依據...

高雄開錯刀醫生自述「間接救了病患」 網友怒批鬼扯

高雄市立民生醫院胸腔外科醫師陸希平因對病患開錯刀，引發軒然大波遭免職並被移送法辦。高雄市長陳其邁昨對外釋疑，指「陸希平指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。