極危物種「天使的翅膀」復育成功 暑假台北植物園看得到

極危物種豔紅鹿子百合又有「天使的翅膀」、「峭壁的精靈」之稱，近期紫東社區發展協會與農業部林業試驗所交流保種技術與種苗，並由研究人員將艷紅鹿子百合種植於台北植物園，復刻原生育地的陡峭岩壁生態景觀，預計今年7、8月花開時，民眾也能在台北市中心看到花精靈的曼妙姿態。

豔紅鹿子百合在2017年台灣維管束植物紅皮書名錄中，評選為極危物種，是僅次於野外滅絕的最高等級，與台灣百合同為原生的百合屬植物，是台灣的特有物種，目前主要分布於新北平溪地區，在平溪區紫東社區發展協會與新北市農業局復育下，至今已復育1萬株。

東勢里長李明宏表示，種植豔紅鹿子百合的期間也經歷過許多的困境與磨練，剛開始時常會有山羌來吃球莖，於是花農們開始築起圍網，也有花農養狗來看顧植栽；也曾遇過雨水太多而有爛根的情況，在請教專家學者與地方耆老的記憶，讓原本生長在峭壁上的豔紅鹿子百合，改使用垂直綠牆方式，復刻棲地生長環境後而有改善，幾年下來反覆的試驗及悉心照顧下，社區的保種育苗技術愈趨純熟。

紫東社區發展協會總幹事潘俊青表示，社區為了讓後輩們都看得到豔紅鹿子百合，從2016年起開始復育，號召百餘名社區居民及花農協助，但當時種苗量少不易復育，尋求農業局協助提供種子來育苗，歷經8年才得以復育1萬株，未來會持續保種育苗，並以野外復育為目標。

農業局長李玟表示，平溪區紫東社區的森林資源豐富，降雨及水源豐沛，擁有多樣性的生態資源，再加上社區不使用農藥與除草劑，無汙染的環境也讓極危物種得以復育成功。目前紫東社區正值賞螢季，歡迎前往社區賞螢。