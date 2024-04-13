疑食物中毒 藏壽司發聲明：食安衛生嚴謹規範 全力配合稽查

藏壽司淡水站前店、新莊宏匯店疑似食物中毒事件，新北市政府衛生局已完成位於新北市的12家分店稽查。亞洲藏壽司股份有限公司昨晚發布聲明，今後會持續落實品質、衛生管理規範，努力提供消費者安心舒適的用餐空間。

亞洲藏壽司股份有限公司昨晚在「藏壽司 Kurasushi Taiwan」臉書粉專，發表位在新北市「淡水站前店」與「新莊宏匯店」暫停營業，與衛生局全面稽查相關事宜的聲明。署名為「亞洲藏壽司股份有限公司 董事長西川健太郎」。

內容指出，對於政府單位為捍衛民眾食安、確保民眾健康所執行的食品安全管理相關措施，亞洲藏壽司公司完全支持政府的作為，並全力配合相關稽查作業。公司亦理解，本次因接獲「疑似食品中毒」通報，故據此要求兩家店舖暫停營業，乃為預防性的食品安全管理措施。

聲明表示，亞洲藏壽司公司對於食品安全控管與衛生管理，均有嚴謹規範。食品安全管理部分，以高規格把關食品安全，依據食材風險的高低，設定食材檢驗的頻率，由公司自檢或委託第三方公正機構進行檢驗。

衛生管理部分，員工必須徹底執行洗手消毒程序，指甲間隙刷洗、酒精消毒等，共計13個步驟。針對客席、廚房、廁所等27處、內場商品製作相關器具等40個項目均定時進行清消或確認。為加強衛生管理，原設置自動手部消毒機，由顧客自行消毒，現已改由員工為顧客手部進行消毒，以期降低來自外部風險。