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新北稽查12家分店結果出爐！藏壽司7分店有衛生缺失 2家仍停業中

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新北稽查12家分店結果出爐！藏壽司7分店有衛生缺失 2家仍停業中

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市衛生局稽查藏壽司板橋中山遠百店。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局稽查藏壽司板橋中山遠百店。圖／新北市衛生局提供

連鎖壽司品牌藏壽司淡水站前店、新莊宏匯店，先後爆發疑似食物中毒事件，新北市衛生局表示，截至今今日15時未有新增疑似通報案件。已完成12家藏壽司分店稽查，淡水站前店及新莊宏匯店經衛生局命其暫停作業，雖淡水站前店現場複查合格，惟改善報告書均尚未審核通過，目前2家分店皆仍停業中。

衛生局表示，除停業2家分店外，衛生局亦擴大針對其餘10家分店依據食品良好衛生規範準則查核，查核結果3家分店稽查合格。

但其他7家分店，包含新店威秀裕隆店、中和橋和店、板橋中山遠百店、三峽學成店、三重集賢店、三重捷運路店及新莊思源路店，現場見有設備與機具不潔及冷凍庫未定期除霜等衛生缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，開罰6萬元至2億元罰鍰。

新北市衛生局稽查藏壽司三重捷運路店。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局稽查藏壽司三重捷運路店。圖／新北市衛生局提供

壽司 淡水 衛生局

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