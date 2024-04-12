新北稽查12家分店結果出爐！藏壽司7分店有衛生缺失 2家仍停業中

連鎖壽司品牌藏壽司淡水站前店、新莊宏匯店，先後爆發疑似食物中毒事件，新北市衛生局表示，截至今今日15時未有新增疑似通報案件。已完成12家藏壽司分店稽查，淡水站前店及新莊宏匯店經衛生局命其暫停作業，雖淡水站前店現場複查合格，惟改善報告書均尚未審核通過，目前2家分店皆仍停業中。

衛生局表示，除停業2家分店外，衛生局亦擴大針對其餘10家分店依據食品良好衛生規範準則查核，查核結果3家分店稽查合格。