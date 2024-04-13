橘世代／【中年買房篇】高齡申請社宅 須比弱勢積分

許多數據都顯示，在台灣，人老之後很難租得到房子。

根據長期為弱勢者租屋的崔媽媽基金會，歷年接觸一萬八千名房東調查統計，僅萬分之四十五房東「考慮」租屋給獨居老人。在民國一一一年的「老人狀況調查報告」中，六十五歲以上大約為四分之一的租屋者遇到租屋困難。

老後租屋難，成為許多人年屆中年開始思考買房的重要原因。但也不是想買房的人都有買房的餘裕，對於相對無屋弱勢的高齡者，有可能入住社會住宅嗎？

社會住宅推動聯盟辦公室主任林育如指出，目前台灣社宅興建完工的量不到一％，相較日本約五％，南韓約六％，英國約十六％，荷蘭約廿九％，遠遠不夠。

台灣社宅的比率與數量已遠低於其他國家，其中提供給弱勢族群（老弱病殘窮）的只有四十％，弱勢者申請入住社宅是評點制，每項弱勢條件都有積分，當需要居住的弱勢者多，但可以提供的社會住宅少，就必須比積分，「不夠弱勢」的老人家是排不到社會住宅的。

台北市前副市長、政治大學地政系退休教授張金鶚則直言，台灣談到社會住宅時，多是向年輕人喊話，但他認為這是不公平的，社會住宅應該重視其社會性，更高比率照顧弱勢者，甚至百分之百都開放給弱勢也是合理的，去照顧無能力移動的弱勢、貧苦無房的老人，讓他們在生命最後有處可安居。

而關於年輕人的居住正義，張金鶚認為，年輕人會因為工作、生涯四處移動，讓他們在租屋市場中找房子，再給予租金補貼，是更為合適的方式。

崔媽媽社會發展處長張偉瑜則呼籲，住是身而為人的基本需求，不只弱勢族群，即便是一般受薪階級也需要在一個地方穩定居住。房子不應該被市場拿來炒作到大家都買不起，政府也應該有合理的居住政策，讓所有人到老之後，不需要擔心無處可住。