聽新聞
test
0:00 / 0:00

寶林案 馬偕最早鎖定邦克列酸

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
台北市上月底爆發寶林茶室邦克列酸中毒事件，仍有疑點尚未消除。本報資料照片
台北市上月底爆發寶林茶室邦克列酸中毒事件，仍有疑點尚未消除。本報資料照片

寶林茶室食物中毒案釀二死震驚全台，馬偕醫療團隊靠著細微的證據加上平時累積的毒物知識，快速鎖定從未在台灣出現過的毒素「米酵菌酸」（新譯邦克列酸），讓中央與地方政府快速聚焦偵辦方向，採檢培養唐菖蒲伯克氏菌等。但此次中毒事件有四人至今仍在加護病房救治，其中一人預計下周換肝保命。

寶林茶室案於上月底爆發，馬偕醫院前後收治二名食物中毒患者。馬偕醫院加護病房護理小組長葉淑美回憶，這二名患者雖前後不同時間到院，「卻吃過同樣的食物」，都吃了河粉，她腦中警鐘大響，立即通報值班的馬偕重症醫學科醫師王薏婷。

王薏婷說，收治的二人都是年輕患者，卻同時發生肝腎損傷、呼吸衰竭「太罕見了」，諮詢院內的急診毒物科主任蘇昱彰，蘇昱彰經推敲後推斷是極少見的「邦克列酸」中毒。

馬偕團隊快速揭開寶林茶室食物中毒的關鍵，衛福部與台北市衛生局仍在努力追查產生邦克列酸的元凶，目前唯一驗出邦克列酸陽性，僅有寶林茶室越籍代班廚師的手，其餘都呈現陰性，剩餘在寶林茶室饒河店廚師家中及越籍代班廚師家中，採檢的廿七件檢體，唐菖蒲柏克氏菌培養結果將於十四日出爐。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，不排除最後採檢結果也是陰性，但無論如何未來都需要建置標準作業流程，避免邦克列酸中毒案再次發生。

王必勝表示，寶林茶室案有四人仍在加護病房，其中一人預計下周換肝，患者肝臟損傷太大，肝功能無法回復，必須換肝才能恢復身體機制，最差的狀況是四位患者都可能需要換肝。

寶林茶室 食物中毒 馬偕醫院

延伸閱讀

寶林案有好消息 4重症患者已醒正評估換肝

聞關鍵字警覺 馬偕醫護2小時內鎖定邦克列酸

教科書上都沒寫「邦克列酸」如何發現？ 馬偕神人還原關鍵

王必勝：食安事件高度政治化 稱讚馬偕醫是「神人」

相關新聞

北市溪山里水質 大腸桿菌超標650倍

台北市士林區溪山里疑因自設水源遭汙染，傳出上百名里民發燒、上吐下瀉，截至昨天，北市衛生局確認有四十一人出現腸胃道症狀，有...

缺工、燒錢 長照喘息使用率僅23%

長照喘息服務使用率僅百分之廿三，家總秘書長陳景寧說，使用率低有三大原因，分別是一對一喘息服務費高、照服員缺工、長輩難適應...

寶林案 馬偕最早鎖定邦克列酸

寶林茶室食物中毒案釀二死震驚全台，馬偕醫療團隊靠著細微的證據加上平時累積的毒物知識，快速鎖定從未在台灣出現過的毒素「米酵...

王品食物中毒案 累計155人就醫

北市食安連環爆，王品集團「初瓦台北西門店」及「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」食物中毒案例已達155人，昨啟動腹瀉群聚疫情流行病學...

台灣人壽淨灘 減廢250公斤

淨灘減塑愛地球！台灣人壽連續兩年攜手台南市、南投縣政府淨灘淨潭，台灣人壽志工與中信金融管理學院（中金院）師生也熱力參與，...

士林區溪山里水質汙染 醫：疑與花蓮大震有關

北市士林區溪山里的民眾自設水源系統，水中大腸桿菌群偏高，上百里民上吐下瀉；衛福部疾管署與地方衛生局已一同啟動調查，最快下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。