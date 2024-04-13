聽新聞
test
0:00 / 0:00
寶林案 馬偕最早鎖定邦克列酸
寶林茶室食物中毒案釀二死震驚全台，馬偕醫療團隊靠著細微的證據加上平時累積的毒物知識，快速鎖定從未在台灣出現過的毒素「米酵菌酸」（新譯邦克列酸），讓中央與地方政府快速聚焦偵辦方向，採檢培養唐菖蒲伯克氏菌等。但此次中毒事件有四人至今仍在加護病房救治，其中一人預計下周換肝保命。
寶林茶室案於上月底爆發，馬偕醫院前後收治二名食物中毒患者。馬偕醫院加護病房護理小組長葉淑美回憶，這二名患者雖前後不同時間到院，「卻吃過同樣的食物」，都吃了河粉，她腦中警鐘大響，立即通報值班的馬偕重症醫學科醫師王薏婷。
王薏婷說，收治的二人都是年輕患者，卻同時發生肝腎損傷、呼吸衰竭「太罕見了」，諮詢院內的急診毒物科主任蘇昱彰，蘇昱彰經推敲後推斷是極少見的「邦克列酸」中毒。
馬偕團隊快速揭開寶林茶室食物中毒的關鍵，衛福部與台北市衛生局仍在努力追查產生邦克列酸的元凶，目前唯一驗出邦克列酸陽性，僅有寶林茶室越籍代班廚師的手，其餘都呈現陰性，剩餘在寶林茶室饒河店廚師家中及越籍代班廚師家中，採檢的廿七件檢體，唐菖蒲柏克氏菌培養結果將於十四日出爐。
台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，不排除最後採檢結果也是陰性，但無論如何未來都需要建置標準作業流程，避免邦克列酸中毒案再次發生。
王必勝表示，寶林茶室案有四人仍在加護病房，其中一人預計下周換肝，患者肝臟損傷太大，肝功能無法回復，必須換肝才能恢復身體機制，最差的狀況是四位患者都可能需要換肝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言