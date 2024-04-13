寶林案 馬偕最早鎖定邦克列酸

寶林茶室食物中毒案釀二死震驚全台，馬偕醫療團隊靠著細微的證據加上平時累積的毒物知識，快速鎖定從未在台灣出現過的毒素「米酵菌酸」（新譯邦克列酸），讓中央與地方政府快速聚焦偵辦方向，採檢培養唐菖蒲伯克氏菌等。但此次中毒事件有四人至今仍在加護病房救治，其中一人預計下周換肝保命。

寶林茶室案於上月底爆發，馬偕醫院前後收治二名食物中毒患者。馬偕醫院加護病房護理小組長葉淑美回憶，這二名患者雖前後不同時間到院，「卻吃過同樣的食物」，都吃了河粉，她腦中警鐘大響，立即通報值班的馬偕重症醫學科醫師王薏婷。

王薏婷說，收治的二人都是年輕患者，卻同時發生肝腎損傷、呼吸衰竭「太罕見了」，諮詢院內的急診毒物科主任蘇昱彰，蘇昱彰經推敲後推斷是極少見的「邦克列酸」中毒。

馬偕團隊快速揭開寶林茶室食物中毒的關鍵，衛福部與台北市衛生局仍在努力追查產生邦克列酸的元凶，目前唯一驗出邦克列酸陽性，僅有寶林茶室越籍代班廚師的手，其餘都呈現陰性，剩餘在寶林茶室饒河店廚師家中及越籍代班廚師家中，採檢的廿七件檢體，唐菖蒲柏克氏菌培養結果將於十四日出爐。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，不排除最後採檢結果也是陰性，但無論如何未來都需要建置標準作業流程，避免邦克列酸中毒案再次發生。

王必勝表示，寶林茶室案有四人仍在加護病房，其中一人預計下周換肝，患者肝臟損傷太大，肝功能無法回復，必須換肝才能恢復身體機制，最差的狀況是四位患者都可能需要換肝。