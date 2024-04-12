台鐵集集線配合隧道擴孔 集集站擬5月起停駛

台鐵集集支線透過前瞻基礎建設計畫執行改善工程，支線其中1號隧道擬5月起擴孔挖修，連帶後方集集站須停駛，列車自彰化二水站發車後，只能駛到南投濁水站，後續採公路接駁。

台鐵集集支線從彰化二水站出發，途經源泉站進入南投濁水站、龍泉站、集集站、水里站、終點車埕站，由於民國110年8月台16線指標11.5公里處邊坡坍方，與台16線平行的集集支線隧道頂端遭大量土石覆蓋，後續執行災修及整建工程，集集站往返車埕站停駛至今。

台鐵人員今天接受中央社記者訪問表示，集集支線1號隧道位於龍泉站至集集站間，規劃5月起執行擴孔等挖修工程，因此列車將無法往東行駛至集集站，但計畫仍待簽准，確定後正式公告，由於龍泉站無人駐站，列車停駛期間，濁水站至車埕站將採公路客運接駁。

台鐵人員指出，由於隧道淨空不足，目前行駛集集支線是較小型列車，隧道擴孔、挖修後將能行駛蒸汽火車等車體較大列車，有助提升集集支線觀光、交通運輸量能，預計明年12月完成1號至3號隧道等工程，恢復集集支線全線行駛至車埕站，但若1號隧道提早完工，也不排除先通車到集集站，明年底再通車至車埕站。

台鐵人員提到，「台鐵集集支線基礎設施改善計畫」原本就列入前瞻計畫，隧道擴孔挖修也是預定計畫，但計畫發包時、110年8月剛好發生台16線邊坡坍方掩埋隧道災害，因此先災害搶修，再執行原定前瞻計畫工程，而為執行1號隧道擴孔，集集站才停駛。