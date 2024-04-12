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寶林茶室中毒案 王必勝：1重症患者下周換肝救命

聞關鍵字警覺 馬偕醫護2小時內鎖定邦克列酸

中央社／ 台北12日電
馬偕紀念醫院總院長張文瀚（左四）與內科加護病房B護理長高儷娟（左起）、護理部主任蔡榮美、內科加護病房B護理小組長葉淑美、急診毒物科主任蘇昱彰、重症醫學科主治醫師王薏婷、重症醫學科主任郭立國下午一起出席邦克列酸馬偕醫院關鍵人物媒體見面會。記者蘇健忠／攝影
馬偕紀念醫院總院長張文瀚（左四）與內科加護病房B護理長高儷娟（左起）、護理部主任蔡榮美、內科加護病房B護理小組長葉淑美、急診毒物科主任蘇昱彰、重症醫學科主治醫師王薏婷、重症醫學科主任郭立國下午一起出席邦克列酸馬偕醫院關鍵人物媒體見面會。記者蘇健忠／攝影

寶林茶室食物中毒案釀2死震驚社會，前後收治2名病患的台北馬偕醫護團隊「耳尖」聽聞關鍵字，警覺個案病程雷同，2小時內找出文獻佐證，鎖定凶手恐是罕見邦克列酸，今天分享解鎖過程。

時間轉回到3月底，台北市信義區寶林茶室發生嚴重食物中毒案件，不但奪走2條人命，事發至今逾2週，仍有4人在加護病房與死神拔河，令全台民眾陷入食安恐慌。

前所未見的謎團，一天內急速惡化、死亡的病人，台北馬偕紀念醫院重症醫護抽絲剝繭，最早鎖定嫌疑犯可能是從未在台灣現蹤的邦克列酸，成功替這起社會高度關注的食物中毒案件，開啟調查源頭。

而這一切，歸功於馬偕醫護的「耳尖」與警覺。加護病房護理小組長葉淑美今天在記者會中分享，當時隱約聽見第2例患者家屬提到，曾吃了越南河粉等，因病程與第1例患者太過類似，她趕緊回頭找家屬詢問，赫然發現2名患者不但都吃了河粉，最可怕的是，「竟然都是在寶林吃的」。

2名患者過度相似的病況，值班重症醫學科醫師王薏婷直呼「毛骨悚然」，她把病例拿出來比對，從暴露史、抽血檢驗數值等幾乎一模一樣，回想從醫以來，從沒看過有人可以同時間如此高度雷同，後來在新聞中得知這家餐廳將在3月底歇業，心裡忍不住懷疑「難道是食物被下毒了嗎？」

隔天中午，王薏婷找上急診醫學部毒物科主任蘇昱彰諮詢意見。蘇昱彰緊抓「河粉」關鍵字，在不到2小時內火速查找出文獻佐證，過去在中國大陸廣東地區也曾發生河粉中毒案，禍首就是邦克列酸，他並在衛福部召開的寶林茶室食物中毒案專家會議中，報告這項發現，讓原本膠著的案情出現重大突破。

蘇昱彰用「略高興」來描述猜測得到證實的心情，他說，雖然大家看不到急診醫師的喜怒哀樂，畢竟再怎麼悲傷，還是要振作，就算已經精準預測了，高興也只有一點，希望能讓食安事件更快落幕。

他還說，邦克列酸是一種國際罕見毒素，在台灣更是前所未聞，通常是由唐菖蒲柏克氏菌產生，目前看到文獻，邦克列酸造成的死亡率40％以上，現在台灣的致死率僅6%，可見醫療技術水準高超。

王薏婷分享知道檢驗出邦克列酸結果當下心情，其實有點沈重，因為將心比心，「對整個家庭來說，這是一個災難發生」，這次能夠及早鎖定辨別毒物種類，有賴醫療團隊合作。

患者 邦克列酸 食物中毒

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