寶林案有好消息 4重症患者已醒正評估換肝

寶林茶室食物中毒案未歇，今天傳出好消息，衛生福利部次長王必勝說，目前4名重症患者都清醒了，但因肝功能沒辦法恢復，其中3人正評估換肝可能、1人確定下週換肝。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案發生至今逾2週，根據衛生福利部統計，累計通報34例，其中2例死亡、4人在加護病房、3人在一般病房、25人返家休養。

王必勝今天傍晚接受媒體電訪說明最新狀況，這4名重症病人都醒了，現在意識清楚，但肝臟損傷太大，都需要評估換肝，其中1人已經準備換肝，安排在下週進行，另外3人則持續評估當中。

此外，中央、地方陸續到餐廳、原料廠及廚師家等場域，採檢食材、環境等共152件檢體，食藥署日前公布，僅廚師手部檢體驗出邦克列酸（原名米酵菌酸）陽性，其他皆未檢出邦克列酸，唐菖蒲柏克氏菌椰毒病原型呈現陰性。

根據檢方提供資料，衛福部4月4日再度前往與這名廚師相關的另外2個地點進行環境採檢，包括租屋處及寶林饒河店廚師家，因2人交情友好，不放過任何一點機會，各採檢12件、15件環境檢體。

食藥署副署長林金富10日在例行記者會中表示，這27件檢體檢驗中，最快4月14日有結果，如呈現陽性，時間就會再拉長。