種樹20年！薰衣草森林推出綠色旅遊優惠 體驗減碳生活

一個起心動念，讓種樹20年，才能成長為一片森林，這就來自「薰衣草森林」。創立20餘年的薰衣草森林，從最初的山林咖啡店，逐漸拓展出多樣化的品牌，包括森林休閒園區，戶外婚禮的心之芳庭，以及民宿品牌、環境友善香氛選品等，但都秉持著環境友善的理念來經營。為讓大眾體驗綠色旅遊，從4月13日起一個月，推出「永續森林20年 綠色旅遊來放電」，只要駕駛新能源車、步行、騎腳踏車等方式，抵達薰衣草森林園區（新社店、尖石店，享有零碳森林數位券，總值6,000元，限量6,000份。

薰衣草森林呼應全球的永續旅遊浪潮，追求與大自然共存，10多年前，心之芳庭就拿到亞洲第一張綠色婚禮證書，2023年全品牌熱銷商品通過德國萊因TÜV國際碳中和認證，2024年初，民宿緩慢、餐廳桐花村獲得中央綠色環保認證，在園區更推出許多環保體驗，包括森林野餐籃套餐，包括環保器皿，可回收再理用，園區內的餐點，為減少碳排放，使用天然、在地和陽光食材。

新推出的「永續森林20年 綠色旅遊來放電」活動，只要開著新能源車，或是步行、騎自行車前來，可獲得零碳森林數位券，包括熱銷產品買一送一，如入園門票、療癒系香草茶包、園區內600元內（含）全品項主餐、清爽香草口味霜淇淋、野植手作植物上板DIY體驗，若是駕駛傳統油車的車主，可支付300元環保費用購買該券。