阿里山受鎮宮玄天上帝誕辰 神蛾齊聚祝壽景象吸睛

嘉義縣阿里山受鎮宮位於海拔2210公尺是全台最高玄天上帝廟宇，每年農曆3月初三玄天上帝誕辰時都有「神蝶祝壽」，今年7隻枯球籮紋蛾飛進廟裡，停留在玄天上帝衣冠上朝拜、祝壽，就像依附在神像上的一面面金牌，是阿里山一年一度的限定奇景。

受鎮宮主任委員黃國欽說，每年農曆3月初三玄天上帝誕辰時，都會有蝴蝶自外飛入，停留在玄天上帝衣冠上休息達半個月之久，被稱為「神蝶朝拜」或「神蝶祝壽」，已持續40年以上，最多曾有20幾隻出現，停留10幾天才飛走，今年則有7隻神蛾停在玄天上帝衣冠上。

翁章梁指出，停留在玄天上帝衣冠上的昆蟲，其實是「枯球籮紋蛾」，又稱「水蠟蛾」，牠的招牌就是宛如貓頭鷹眼睛的金色大眼紋，展翅寬度約成人手掌大小，顏色跟神衣上的刺繡相近，依附在神像上就像佩掛一面面金牌，是阿里山一年一度的限定奇景。