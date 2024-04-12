森林經營碳匯專案草案 環境部最快2周內再審

森林扮演重要的減碳角色。環境部今天審查農業部「森林經營碳匯專案活動」溫室氣體減量方法草案。會議主席、氣候變遷署署長蔡玲儀會後表示，今天是第一次專案小組審查，委員跟專家針對森林經營方式、疏伐、森林固碳效果等等都有提出想法與建議，待農業部針對意見修改後，預計最快兩周內召開第二次審查會議。

《氣候變遷因應法》去年由總統公布施行，明定國家溫室氣體長期減量目標為「2050年溫室氣體淨零排放」。環境部也依氣候法訂定發布「溫室氣體自願減量專案管理辦法」，並受理新的減量方法審定申請，農業部提送「森林經營碳匯專案活動」、「竹林經營碳匯專案活動」及「改進農業土地管理」等三案。

農業部報告指出，我國淨零排放路徑之自然碳匯關鍵戰略中，森林為重要角色，藉由「增加森林面積」、「加強森林經營」及「提升國產材利用」等三大策略達成森林增匯目標。

報告指出，目前森林經營碳匯專案活動已廣泛流通於自願性、區域性及國內性碳市場，須建立一套符合我國適用的森林經營碳匯方法。草案目的是建立一套具本土可行性的森林經營碳匯效益評估標準，可供後續國內有關森林碳匯專案活動執行。

會中學者專家都提出相關建議，包括森林定義及最小面積是否仍須0.5公頃限制、相關名詞定義、森林火災是否納入碳排、收穫林產品固碳計算機制、碳排監測方式等等。

農業部回應表示，面積每筆還是要符合0.5公頃，才是定義上的森林。另外，收穫林產品的固碳部分，因國際不同方法學計算方式有差異，將再檢討修正，朝簡化及具可操作性考量擬定。

蔡玲儀表示，此方法學將為全國適用，期待內容嚴謹，但也避免審到天荒地老，會盡快處理討論。農業部與會人員表示，認同不只求有也要求好，將研擬更清楚。

此外，蔡玲儀也說，氣候法通過之後，各界都相當關心，當時設了諮詢專線，幾乎每天都接幾十通電話，她詢問同仁，大部分是哪些疑問，得知大多來電民眾是表明自己有一塊土地，是否可以參與碳權。蔡玲儀表示，根據現行規定，個人無法申請，必須是事業單位、各級政府才符合申請資格。