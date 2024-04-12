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果農崩潰！高雄玉荷包、水蜜桃減產7成
高雄山區的水果今年因寒流、暖冬影響下產量減少近7成，包括那瑪夏區的水蜜桃、青梅，和各地的玉荷包荔枝、芒果等，開花率、結果率都下降，議員抱怨市府災損補助遲遲不來，果農叫苦連天；農業局回應已與中央會勘完，初步已判斷災損率均達20%，農業部近日就會研擬並公告災損補助。
議員陳幸富表示，據那瑪夏區公所通報，1、2月乾旱影響青梅及水蜜桃著果，導致山區著果率差、果實發育不佳，包含龍眼、芒果都已減產，農民無奈；議員張勝富表示，年初寒流加上暖冬，忽冷忽熱下，造成高雄荔枝玉荷包、黑夜種農損嚴重，產量剩3成，以高雄荔枝與龍眼種植面積達3千公頃，減產數量龐大。
張勝富，原本玉荷包、黑夜種一年產值達12億，今年已損失6億多，目前屏東、雲林的果農都已獲得補助，但高雄卻遲遲未等到補助：議員黃秋媖表示，農業局只針對統一地區的災損，但各區的災損判斷仍由各區區公所判定，去年有些區公所的災損標準不一，她要求農業局、民政局要「簡化流程、從寬處理」。
農業局長張清榮表示，那瑪夏的青梅、水蜜桃和其餘地區的荔枝、龍眼，在本周一至周三已招集改良場、農糧署、試驗所等做會勘，初步判斷災損率已達20%，將會提供農民災損補助，農業部正在研擬補助內容、近日公告；另外芒果仍在發果期，後續還會再進行一次會勘，確認掉果率和災損率。
張清榮強調，屏東縣荔枝開花率不到一成，高雄因種植技術較好，山區開花率有達6成，掉果率近3成、平地近2成，中央會勘時因高雄多處已開花，補助上會較未開花的縣市慢，玉荷包掉果率每年約在4月中旬至20日就會確認，4月中旬再次會勘後，確認掉果率高會盡速補助，「但減產是事實，對農民經濟造成負擔。」
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