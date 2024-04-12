獨／淡水渡船擱淺「航港局介入」 下周召回順風128號

新北市淡水河口藍色公路日前發生渡船擱淺，53人受困河中央，新北交通局昨中止順風航運「八里－淡水」船舶在新北市藍色公路的營運許可。據悉，交通部航港局已介入進行海事調查，預計下周召回順風128號，並對船長及船員製作筆錄。

渡船擱淺事件，不僅讓新北市長侯友宜下令中止航運業者的營運許可，昨更是引發議會藍綠黨團隔空發新聞稿交火。據了解，針對八里渡船擱淺事件，船舶管理機關交通部航港局已介入海事調查，下周將召回順風128號臨時檢查、對船長及船員製作筆錄，並查核相關紀錄釐清事件發生原因，以確認船舶安全及人員資格。

對此，交通局長鍾鳴時表示，由於小船跟駕照都是屬中央的業管權責，新北市府主要管藍色公路航線，尊重中央依據小船管理相關辦法，約談相關人員，以釐清權屬，積淤是長久問題，去年起都有補貼一年309萬請船公司走河口繞行，下周的責任歸屬，也希望知道還有沒有相關可檢討之處，畢竟人命關天，安全不能掉以輕心。