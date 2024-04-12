好熱！高溫飆35度 明鋒面快閃 午後山區慎防對流雷雨

今天的天氣跟昨天類似，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，風向大致為偏南風，各地上午為多雲到晴，午後山區因為熱力作用而容易有雲層發展並且造成局部降雨的機會，甚至有可能擴展到東半部的平地。

氣溫部分，吳聖宇表示，溫度持續偏高，北部、東半部高溫28至30度，中部、南部高溫32-35度或以上。

明後天北方的天氣系統持續活動，吳聖宇表示，明天可能有微弱鋒面輕輕掠過台灣北部、東部海面，系統很弱，對台灣天氣影響有限，稍微讓午後熱力發展的系統變得明顯。

他說，明天中午過後各地山區發展的雲層預期會比較厚實，甚至帶有些局部的對流雷雨現象。有可能擴展到苗栗以北、大台北以及東半部的平地，也帶來一些午後降雨的機會。中南部平地就比較不受影響，一整天都是多雲到晴的天氣型態。

周日鋒面離開，吳聖宇表示，台灣附近持續為偏南到西南風，天氣恢復午後山區熱力雲層發展降雨，預估降雨的區域會縮小，偏向山區為主，平地比較不受影響。

溫度方面則是持續偏熱，吳聖宇表示，明天北部、東半部高溫28至30度，中南部高溫32至35度或以上，局部單點可能超過36度，周日北部、東半部高溫也有機會來到30度以上，中南部持續有局部36度以上高溫出現的可能性。

下周一天氣仍較穩定，留意山區午後降雨。吳聖宇表示，下周二下一波微弱鋒面接近並通過，後續到下周三東北風增強，北部、東半部降雨的機會提高。這波鋒面的結構也不好，通過迅速，因此預期影響並不大，出現明顯降雨的機會不高。

不過，吳聖宇表示，北部、東半部天氣有些改變，也可能讓中南部山區午後雲層發展變得比較厚實一些，仍要留意天氣變化。

溫度方面，吳聖宇表示，下周三東北風增強，北部、東半部才有機會稍微轉涼，高溫可望下降到24至27度，不過這種稍涼的溫度只能持續到下周四左右。後續很快台灣附近又會再轉為偏南風環境，溫度再度回升偏熱，天氣型態也將再轉為山區午後雲層發展降雨的夏季型，有可能會一直延續到下周末。近期天氣預報的變動度很大，持續更新最新的天氣資訊。