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藏壽司4店爆食物中毒 食藥署今起稽查全台55家分店

聯合報／ 記者賴昀岫劉懿萱／連線報導
新北衛生局稽查藏壽司新店威秀裕隆店。圖／新北衛生局提供
新北衛生局稽查藏壽司新店威秀裕隆店。圖／新北衛生局提供

連鎖壽司品牌藏壽司淡水站前店、新莊宏匯店，先後爆發疑似食物中毒事件，新北勒令兩家分店停業後，衛生局又獲報藏壽司新店威秀裕隆店有兩人用餐後出現腹瀉症狀，累計共廿一人，稽查發現層架、油炸機不潔及冷凍庫結霜等三項環境缺失。新北轄內十二家分店有四家稽查不合格，已限期改善，其餘兩家停業、兩家合格，四家待查。

業者致歉並指衛生局複查淡水站前店已全數合格。衛福部食藥署表示，將與地方衛生局合作，一周內完成全國藏壽司五十五家分店的衛生稽查。

藏壽司三月底先在北市松江南京店出現疑似食物中毒事件，隨後新莊宏匯、淡水店也先後發生類似事件。衛生局表示，昨藏壽司新莊宏匯店新增四人於四月九日用餐後，出現嘔吐及腹瀉等症狀；另有兩人同日在新店威秀裕隆店用餐後，也出現不適。

食藥署副署長林金富說，近期許多疑似食物中毒通報，均懷疑是廚工或食品從業人員生病上班等問題，因此人員健康檢查是否落實、生病廚工有無請假等，將是稽查項目之一。

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