突發性耳聾 竟是睡眠呼吸中止症作祟

鼾聲可以從2樓傳到1樓，加上健忘，原來是重度睡眠呼吸中止症作祟。重度睡眠呼吸中止症可能影響內耳，造成突發性耳聾、增加耳鳴、眩暈機率，患者因此出現聽力障礙風險是正常人2倍。醫師提醒，若單耳或雙耳突然聽不見，一定要盡速就醫，突發性耳聾無有效預防方法，治療睡眠呼吸中止症是可能的預防之道。

60歲王媽媽長期眩暈反覆發作，吃藥未見改善，抽血檢查未發現貧血、高血脂，就醫發現她身型肥胖、脖子較粗短，且家屬反應王媽媽的鼾聲可從2樓傳到1樓，又經常健忘。經過睡眠檢測，發現王媽媽患有重度睡眠呼吸中止症，經過正壓呼吸器治療2周後，眩暈好轉，健忘也獲得了改善。

嘉義長庚耳鼻喉科主任蔡明劭表示，睡眠呼吸中止症是指睡眠期間呼吸暫停，導致缺氧，至於為何影響聽力，主要是夜間間歇性缺氧、打鼾，引發震動使血管變窄，打鼾的震動能量直接導致內耳損傷及聽力損失，因此影響內耳，造成突發性耳聾、增加耳鳴、眩暈機率。

蔡明劭指出，打鼾的聲響可高達50至80分貝，80分貝已等同摩托車喇叭聲，長時間持續暴露於噪音，不僅會導致睡眠呼吸中止症患者的聽力損失，更有研究指出打鼾者的床伴因長時間暴露同等噪音，也會導致聽力損失，若經每晚6至8小時的持續打鼾震盪，可能損傷內耳神經、造成耳內淋巴液擾動，導致耳鳴，頭暈症狀。

睡眠呼吸中止症在一般成人盛行率約15%，男女比約3比1，60歲以上罹患率逾六成，其中男性70%、女性56%，年長女性應更警覺是否罹患此症，患者耳聾風險為正常人2倍。蔡明劭說，若發現出現單耳或雙耳突然聽不見，一定要盡速就醫。

蔡明劭表示，臨床上發生突發性耳聾的患者，有三分之一無法完全恢復，其中男性常見症狀是鼾聲如雷，開車「度估」，注意力不集中；女性則是情緒起伏大，心情憂鬱、失眠、頭暈頭痛，年長者、糖尿病患、肥胖者等是高風險群。