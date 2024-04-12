健康你我他／老公愛心芝麻粉 讓我掉髮有改善

一個人健康與否大多可從頭髮窺見一二。我一向睡眠品質欠佳，氣血循環不順，體弱瘦小，髮質粗糙易掉髮，老來更白髮蒼蒼，外表看來比實際年齡大。

根據研究，適量吃些芝麻有助髮質健康，芝麻富含蛋白質、鈣質等營養素，將它磨成粉狀更易被人體吸收。幾年前，老公常看到垃圾桶內有很多我掉落的頭髮，建議不妨吃些黑芝麻粉，改善掉髮情形。他還實際採取行動，買了一包芝麻粒、一台研磨機，磨成一罐芝麻粉，存放冰箱，請我每天喝牛奶加入芝麻粉當早餐。

我遵囑吃了一段時日後，漸漸發現掉髮比之前少很多，且對向來偏吃素食的我，亦不失為補充蛋白質最佳來源，一舉數得。他不時問：「妳芝麻粉吃完了嗎？吃完了我再幫妳添補。」我回：「你自己也要吃啊。」

常言道：「食補優於藥療」，吃最原始的食物比坊間廣告販售的藥品放心，一方面食安，又省荷包，更重要的是家人溫馨的關懷。隨年紀增長，如今我雖然滿頭白髮，但至少掉髮情況改善許多，感恩老公親手製作的愛心芝麻粉。