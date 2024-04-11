民生醫院開錯刀！工友推錯病患醫護無人知 社區醫院協會：嚴重疏失

高雄市立民生醫院發生開錯刀事件，地方衛生局開罰新台幣50萬元，主刀醫師記大過、院長被拔。衛福部次長王必勝今天說，已交辦醫策會組成專案小組，調查釐清後將再對外說明。

王必勝說，依照「醫療事故預防及爭議處理法」第35條規定，當醫事機構發生醫療事故或有發生之虞，且符合一定情況者，中央主管機關應自行或委託政府捐助設立的財團法人組成專案小組調查，並提出報告後公布。

王必勝說，昨天已依相關辦法，交辦給對於病人安全、醫療品質比較專精的醫院評鑑暨醫療品質策進會，組成專家小組調查，待釐清事件發生環節，會再對外報告；因涉及事件調查，還有訪談、檢視病例等，需要一點時間。

高雄市立民生醫院工友4日協助送患者進手術房，卻推錯病患，年長的黃姓病患因此被開錯刀，進行胸腔引流手術。過程中從病房護理師、手術室護理師到麻醉、執刀的外科醫師，全部都沒發現。直到一名護理師給藥時發現黃姓病患不在病床上，才發現此事，但手術已做完。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏今天出席活動時接受媒體聯訪指出，開錯刀在醫院評鑑中是很嚴重的疏失，為此衛福部很早就推動病人辨識，在病人進開刀房前，要經過層層把關以確認身分，甚至會在開刀部位標示，避免開錯部位。

朱益宏說，所有手術跟麻醉對病人來說都是一種身體傷害，不敢說完全沒影響；若真的只是單純胸腔引流手術，站在專業角度，不是一個很大的手術，且沒有摘除任何器官，只要把引流管移除、手術傷口縫合，癒合應該會滿好的，但是否有進行其他更積極手術，這他不清楚。