別輕忽睡眠呼吸中止症 耳聾風險是一般人2倍

愈來愈多民眾知道睡眠呼吸中止症，但認識與有警覺心不一定成正比，醫師提醒，睡眠呼吸中止症對健康危害嚴重，恐增加突發性耳聾、耳鳴、眩暈風險，其中耳聾風險是一般人2倍。

嘉義長庚耳鼻喉科主任蔡明劭今天透過新聞稿介紹「睡眠呼吸中止症」，他說，這個疾病顧名思義就是睡眠期間發生呼吸暫停導致缺氧狀況。睡眠呼吸中止症成人盛行率約15%，但60歲以上民眾則有超過6成罹患率，尤其年長女性更是需要警覺睡眠呼吸中止症族群。

民眾可能比較清楚睡眠呼吸中止症會增加心血管疾病風險，但較少人知道這個疾病會影響內耳，造成突發性耳聾、增加耳鳴、眩暈機率。蔡明劭說，睡眠呼吸中止症導致夜間間歇性缺氧造成內耳器官供氧不足，同時引起全身發炎反應，血液黏滯，使內耳血液循環不足，眩暈風險增加。

打鼾引發震動能量與引發的血管變窄，也都會導致眩暈、耳聾，蔡明劭提醒，內耳的耳蝸和3個半規管是非常精細微小結構，打鼾聲響可高達50至80分貝，80分貝已等同摩托車喇叭聲，若每晚6至8小時持續打鼾震盪，可能損傷內耳神經、造成耳內淋巴液擾動，導致耳鳴，頭暈症狀。

蔡明劭進一步表示，睡眠呼吸中止症患者耳聾風險為常人2倍，臨床上發生突發性耳聾的患者有1/3是完全無法恢復，突發性耳聾高風險族群為年長者、糖尿病患、肥胖者，民眾若發現單耳或雙耳突然聽不見，一定要盡速就醫。

蔡明劭說，這類突發性耳聾目前沒有有效預防方法，但治療睡眠呼吸中止症是可能預防之道。睡眠呼吸中止症男性常見症狀是鼾聲如雷，注意力不集中；女性常見症狀則是情緒起伏大，心情憂鬱，失眠，頭暈頭痛，建議有類似症狀民眾就醫檢查，以利規劃治療。