影／山豬吊無差別捕捉 動保團體呼籲修法終止殘忍獵具

動保團體上午前往立法院群賢樓前舉行「殘忍獵具到此為止 立委修法刻不容緩」記者會，會中以行動劇演出黑熊遭「山豬吊」夾住手腳痛苦掙扎的狀況，及展示各種野生動物及流浪動物遭受遭山豬吊傷害的血淋淋相片。要求禁止使用捕獸鍊及金屬套索陷阱的山豬吊等非人道、無差別捕捉陷阱器具。

動保團體認為傷害野生動物不只獸鋏，也應包含更具殺傷力俗稱山豬吊的金屬套索陷阱等獵具，應禁止使用捕獸鍊及金屬套索陷阱的山豬吊等非人道、無差別捕捉陷阱器具，但更應全面禁止「使用、持有、販售、製造、陳列及輸出入」，才能杜絕利用漏洞傷害野生動物之不法行為。其中販售禁止之陷阱管道應包含廣告、網際網路等電商平台之網路陳列販售及下架義務。