高溫炎熱防中暑 午後不排除雷雨 下周又有鋒面到再變天

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，隨著環境風向開始轉東南風，今天各地白天大致為多雲到晴天氣，不過各地山區午後因為熱力作用，雲層比較容易發展，有機會出現局部短暫陣雨。

氣溫方面，他說，白天溫度也跟著天氣好轉而偏高，尤其是前幾天都比較偏涼的北台灣、東半部，今天高溫有機會來到28-30度，中南部局部地區的高溫更可以來到32-33度或以上。

明天到周末的天氣型態類似，吳聖宇表示，台灣北方仍有低壓、鋒面系統活動，不過位置相對較偏北，沒有直接來到台灣上空，台灣位於鋒前暖區內，風向大致為偏南到西南風。

他表示，留意午後因為熱力作用而在山區發展的雲層降雨，如果熱力的對流作用較為旺盛，不排除有局部雷雨出現的機會，甚至有可能往北部、東半部的平地擴展。中午過後的天氣變化比較大，已經有些夏季型天氣的感覺，前往山區或午後外出要留意。

溫度方面持續偏高，吳聖宇表示，北部、東半部高溫維持在28-30度，大台北地區有機會超過30度以上，中南部則持續有32-34度或以上高溫機會，嘉義以南局部區域甚至會來到35-36度或以上。

吳聖宇表示，下周一仍是要注意午後山區雲層發展降雨的天氣，下周二鋒面逐漸接近，下午至晚間會來到台灣附近並且通過，除了午後雲層發展降雨外，北部、東半部地區到了晚間仍將持續有短暫陣雨機會。

吳聖宇說，後續環境轉為東北風到偏東風影響，一直到下周三、周四北部、東半部的天氣都比較不穩定，降雨的機會又會比較偏高。下周五風向轉南風，天氣稍微穩定一些。

但是，吳聖宇表示，可能很快到了下周末（20日至21日）又會有新的鋒面要影響台灣。春季的天氣系統變化快，預報持續有變動性，要隨時更新最新的天氣預報資訊。