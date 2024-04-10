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仲夏節首次結合端午節 宣傳花東觀光

中央社／ 台北10日電

花蓮觀光受地震衝擊，交通部觀光署今天表示，將推振興方案。觀光署長周永暉說，除了規劃推振興方案外，今年仲夏節活動將首次結合端午節，要透過各式活動向國內外宣傳花東。

根據交通部中央氣象署資訊，4月3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震後，花蓮知名景點太魯閣無限期封園，加上截至今天仍有餘震，衝擊地方觀光。觀光署主秘方正光證實，將從旅宿、旅行業、國際旅客等方面著手，推出花蓮振興方案。

周永暉接受中央社訪問時表示，振興方案一直都在研擬，過去的振興方案也會拿來修正調整，詳細方案還需要向交通部及行政院報告，一般來說，需要2個月的時間，會儘速傾聽花蓮當地業者的想法，「希望越早越好」。

周永暉指出，現在旅遊型態也有點改變，所以一定會傾聽業者想法，目前沒有具體法案，因為當地很多景點還要修復，地震對旅宿的影響等相關數據也還在收集，太魯閣的狀況也要了解，這樣才能有最好的振興方案。

針對國外旅客，周永暉說，駐外辦事處將會有安心宣言，向外國旅客宣傳台灣其他地方沒有受到太大影響，否則外籍旅客有可能會把行程刪掉，不來台灣。

周永暉指出，5月規劃將推出的仲夏節，將會大力宣傳北中南東及離島，尤其今年仲夏節將以「觀光暑樂遊趣」為主題，透過5大主題推廣台灣各地觀光，若花蓮的振興方案趕得上，將可以與仲夏節同步推出使用。

周永暉說，今年仲夏節首次結合端午節，把划龍舟納入系列活動當中，美食方面推廣也將有粽子、台灣美食展、鐵路便當節等。

周永暉表示，鐵道旅遊也將會在仲夏節中很精彩地活動，尤其台鐵的蒸汽火車將行駛在花東，串連微笑南灣等活動，來幫花東做宣傳。

周永暉 花蓮

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