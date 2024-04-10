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白天打瞌睡當心睡眠呼吸中止症 阿茲海默風險增

中央社／ 台北10日電

老年人白天打瞌睡、記憶力變差常被以為是正常表現。醫師提醒，夜間打呼、白天精神不佳恐是睡眠呼吸中止症導致，而睡眠呼吸中止症罹患阿茲海默症的風險，比一般人增加2倍。

國發會推估將於2025年邁入65歲人口占20%以上的超高齡社會。馬偕醫院耳鼻喉科醫師沈廣軒透過新聞稿指出，多項研究發現，65歲以上人口因肌力退化，中重度睡眠呼吸中止症盛行率可高達5成，常見症狀包含夜間大聲打呼、白日疲憊精神不佳、夜尿等症狀。

沈廣軒提醒，睡眠呼吸中止症容易引起人體長期慢性缺氧，堪稱隱形殺手；文獻指出，睡眠呼吸中止症會比一般人增加2倍罹患阿茲海默症的風險，不可輕忽。

他說明，阿茲海默症的構成相當複雜，包含腦內澱粉樣蛋白質代謝、人體慢性發炎反應、心血管病變等，但一切源頭都與身體長期慢性缺氧有關。

身體長期慢性缺氧，沈廣軒指出，除了可能導致阿茲海默症外，也可能引起高血壓、心律不整、心肌梗塞、腦中風等疾病，不容小覷。治療方面，文獻顯示，患有失智症合併睡眠呼吸中止症的患者，若積極使用非侵入性的正壓呼吸器輔具，可以有效改善認知功能及退化性行為。

老年人睡眠型態常會與年輕時不同，例如睡眠需求時數較短、小睡需求提高、早晨容易清醒等變化。護理師洪曉菁提醒，若發生看電視看到睡著、總是感到很累、頻繁夜尿等，則是不正常現象，恐是睡眠呼吸中止症造成。

洪曉菁指出，疾病發生時，表示已對身體造成傷害，民眾若對睡眠有任何疑慮，建議盡快尋求專業協助，及時就醫或進行睡眠檢測，以維護健康、提升老年生活品質。

睡眠 醫師 阿茲海默症

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