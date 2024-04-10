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40多年老牌饅頭店檢出含甜味劑 台中饅頭店哀嘆「糖價大漲」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市食品藥物安全處查出位在建國路的一家40多年歷史饅頭店的黑糖饅頭含有甜味劑。圖／台中市政府提供
台中市食品藥物安全處查出位在建國路的一家40多年歷史饅頭店的黑糖饅頭含有甜味劑。圖／台中市政府提供

台中市食品藥物安全處針對中式炊蒸食品製造業及販賣業專案稽查，查出位在建國路的一家40多年歷史饅頭店的黑糖饅頭含有甜味劑，已令其下架停止販賣，並依規裁處3萬元。

據饅頭店說，他們不知法令規定不能添加甜味劑，已立即改善。糖價近年大漲，因此聽製造蜜餞的友人建議使用甜味劑替代，當被通知違反法令規定後，當天做了1百多顆，已售出70多顆，其餘趕緊下架。

據了解，國際糖價持續大漲，國內號飲料，食品業者紛感受成本壓力。

食安處說，甜味劑是所謂的環己基(代)磺醯胺酸鹽1.34g/kg，依規定不得檢出，因此依違反食品安全衛生管理法第18條規定，以及同法第47條裁處3萬元。

食安處官員說，甜味劑可用於蜜餞等調味，但不得用於中式炊蒸類產品，若長期食用，易增加腎功能負擔，建議民眾不宜過量食用。

食安處說，中式炊蒸食品的包子、饅頭及麻糬類深受國人喜愛，但產品含水量高，易受台灣的高溫多溼氣候影響，若生產過程衛生管控不佳、餡料及成品貯存不當，或使用添加物不慎，易有食安疑慮。因此自1月起進行整季的稽查，總計稽核12家業者、查核標示32件，並抽驗炊蒸食品24件，除這家饅頭店，其餘均未有違規事項。

食安處說，此次專案運用市府的台中食安資料庫，篩選出無稽查紀錄及常有違規的高風險業者進行稽查與抽驗，稽查重點包括食品良好衛生規範(GHP)準則、食品業者登錄、產品責任險、來源文件保存、原料合法性等，均符合規定。

台中市食品藥物安全處查出位在建國路的一家40多年歷史饅頭店的黑糖饅頭含有甜味劑。圖／台中市政府提供
台中市食品藥物安全處查出位在建國路的一家40多年歷史饅頭店的黑糖饅頭含有甜味劑。圖／台中市政府提供

食安 饅頭

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