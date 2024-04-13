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四月桐花紛飛 6大「油桐花景點」帶你一同觀賞繁花盛景

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
四月桐花紛飛 6大「油桐花景點」帶你一同觀賞繁花盛景 圖片來源/:Pixabay
四月桐花紛飛 6大「油桐花景點」帶你一同觀賞繁花盛景 圖片來源/:Pixabay


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「油桐花景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的６大油桐花景點排行。

春季尾聲，盛夏來臨之際，正是油桐花盛開的季節，漫步在陰涼的山谷中，觀賞繁花似錦的油桐花，伴隨著蟲鳴鳥叫的自然意趣，想必別有一番風味吧！想知道網友們推薦的賞桐景點嗎，快來看網友們推薦的賞桐好去處！

「藤山步道」芬多精伴隨遍地桐花「客家大院」紅磚古宅配上桐花勝景好有意境！

▲ 全台6大油桐花景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 全台6大油桐花景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「油桐花景點」的相關話題討論，可以發現「彰化藤山步道」因為滿山盛開的油桐花美景而備受網友推崇，就有網友分享在藤山步道踏青時，踩在鋪滿雪白花朵的古道上「彷彿就是置身在大自然精心設置的天然花園」，引起網友紛紛留言「太美了，絕對去朝聖」、「彰化在地人居然不知道這裡，覺得慚愧」，吸引眾多網友都想一探藤山步道的油桐花美景。

而另一個討論度很高的賞油桐花景點「苗栗銅鑼客家大院」，因為不用爬山就可以看到遍地的桐花而受到網友們的喜愛，另外在客家大院裡，傳統建築的紅色磚瓦配上潔白的油桐花美景，也吸引了不少旅客前往踏青。網友們也紛紛讚嘆道「根本是無車的福音」、「有油桐花和造景，超級漂亮」，力薦其他網友前往客家大院賞油桐花。

另外位於雲林的「荷苞山桐花公園」也因為四、五月滿山滿谷的油桐花盛開美景，吸引了許多到雲林遊玩的旅客慕名而來，更有網友分享自己有趣的遊玩經驗「有人把地上的油桐花鋪成愛心，好有氛圍感！」，另外也有人分享自己與伴侶步行在桐花公園裡抬頭仰望，遮蔽天空的全是油桐樹的浪漫時刻。

引起網友熱議「好浪漫，有地方帶女友去了」、「吸收芬多精又能賞桐花，感覺就會吸引很多情侶」，認為荷苞山的桐花公園在油桐花盛開之時，非常適合跟另一半一同出遊賞花，享受浪漫氛圍。

除了榜上熱門的景點之外，你也有自己私房的賞桐花景點嗎？快趁著桐花盛開的季節，與家人享受同遊油桐山谷的樂趣吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「油桐花景點」相關討論則數。

觀測期間：2023/03/01~2024/03/19，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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