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UNIQLO攜手GU一同送暖 捐款700萬元助花蓮強震災後重建

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
花蓮強震造成嚴重災情，許多人的生活因此受到影響，UNIQLO台灣連同姐妹品牌GU台灣，共同宣布將捐款合計新台幣700萬元，並對對受災的民眾表達誠摯慰問。圖／GU提供
花蓮強震造成嚴重災情，許多人的生活因此受到影響，UNIQLO台灣連同姐妹品牌GU台灣，共同宣布將捐款合計新台幣700萬元，並對對受災的民眾表達誠摯慰問。圖／GU提供

0403花蓮強震造成嚴重災情，許多人的生活因此受到影響。面對此次天災，UNIQLO台灣連同姐妹品牌GU台灣，除了向於此次災害中罹難者表示深切哀悼之外，共同宣布將捐款合計新台幣700萬元，並對受災的民眾表達誠摯慰問。

來台多年，全台更有多個據點與門市的UNIQLO與GU，以面向大眾需求而開發的服飾，也深受消費者歡迎。同時，在進駐不同地區時，店裝還會融入當地特色，展現品牌深耕本土的決心。因此，在0403花蓮強震後，品牌本著「社會共好」的理念，一同宣布將捐款合計新台幣700萬，予衛福部轄下的財團法人賑災基金會，用以協助災區重建及賑災之用，期能以溫暖而堅定的正向力量，協助民眾重建家園並儘速恢復正常生活。同時，也向所有正在參與救援工作的警消及醫護人員等致上最高敬意。未來兩個品牌也將持續發揮服裝的力量，與台灣一同前行，共度難關。

UNIQLO 品牌 捐款 花蓮強震

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