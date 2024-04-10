綠色和平揭碳排大戶減碳龜速 點名台塑、台灣美光表現最差

4月起民生用電全面大漲，綠色和平今發布「氣候行動警示燈：台灣20大排碳大戶的氣候責任」報告，點名包含台積電等20大排碳大戶的減碳及綠電龜速，尤其ICT產業的台灣美光及傳統產業的台塑表現表現最差，綠色和平指出，若排碳大戶不即刻投入再生能源自發自用並提高使用占比，未來台電虧損恐不減反增。

該報告盤點台灣前20大碳排放企業，包含ICT產業的台積電、群創、台灣美光、友達、聯電；傳統產業台塑化、中鋼、中龍鋼鐵、台塑、台化、中油、南亞、台泥、長春石化、亞泥、大連化工、長春人造、正隆、中石化、榮成等，並針對減碳目標及進度、再生能源目標及占比、生物多樣性、綠領人才等6大項目來評比。

綠色和平氣候與能源專案主任徐祥誠表示，分析結果顯示，ICT產業再生能源發展空有目標，進度卻嚴重落後，而傳統產業則是連再生能源目標都沒提出； 根據計算，當前20大排碳大戶於每年營利超過新台幣1兆元4時， 也造成高達約新台幣7762億元的環境外部成本。

報告內容指出，ICT產業的碳排放逾8成來自電力使用，但整體再生能源使用比率極低，導致總碳排不減反增；盡管台積電、友達、聯電都有承諾RE100目標，但除台積電外，其他企業在2022年實際再生能源使用比例均低於0.2％，其中又以台灣美光表現最差，對再生能源沒有任何使用進度及目標規畫，友達與群創雖建置大量再生能源卻躉購給台電，並非自發自用。

傳統產業雖已訂定中長期減碳目標，但具體減碳進度難以達到「抑制全球升溫至1.5°C」，且幾乎沒有傳產企業提出明確再生能源目標，更沒1家企業再生能源使用比率超過0.7％，甚至有9家企業在2022年完全沒使用任何再生能源。

綠領人才培育及生物多樣性保育部分，超過5成企業缺乏承諾或行動，僅有台積電、台泥定期進行相關監測與保育行動；而其他企業普遍對綠領人才培育重視度不足、缺乏充分內部訓練、技能培訓或外部合作，導致企業在淨零轉型過程中出現人才缺口、成為企業風險。

綠色和平提出3項氣候行動，包含ICT產業盡快投入綠電自發自用、提高再生能源使用；傳產須制定再生能源目標並加速轉型；排碳大戶應加強生物多樣性保育及綠領人才培育，另也呼籲企業盡快擺脫對化石燃料的依賴，就能降低電價調整、碳費徵收等企業外部風險，且投入再生能源也能減輕台電虧損，減少排碳大戶用電由全民來補貼。