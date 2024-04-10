國境之南超Chill「南國生活節」 25日起4天恆春北門熱力登場

屏東縣政府接下墾丁「春吶」音樂火炬舉辦的台灣祭，清明連假3天狂吸百萬人次落幕後，以呈現半島生活新風貌的南國生活節，25至28日接著在恆春古城北門草地登場，邀40組國內外獨立樂團開唱外，廣納半島風格店家和料理職人，讓民眾悠閒聽歌、嗨唱、逛市集、享美食，感受國境之南的樂活生活，再帶動一波音樂經濟商機。

縣府交通旅遊處長黃國維說，恆春半島的好山好水，不僅是旅遊勝地，也吸引本地和外地青年返鄉或移居，帶來創意和巧思，更豐富了在地生活和文化，為讓外界看見新風貌舉辦的南國生活節邁入第3年，不僅廣納半島風格店家和料理職人出席設攤，活動延長為4天，音樂演出延續雙舞台，盼成為恆春半島初夏音樂饗宴的代表品牌。

南國生活節延續去年特色雙舞台，邀請馬來西亞「熱帶浪漫Chill系樂團babychair」、泰國「無風不起浪漫樂團H3F」、香港「朦朦朧朧夢幻樂團COPAK」及「Room307」，還有千禧世代音樂創作鬼才「李浩瑋」、「JOYCE就以斯」、「芒果醬」、童年曾在恆春生活的新銳歌手「aDAN薛詒丹」、「I'mdifficult我是機車少女」與來自台南44 Bit Records 四四拍唱片行的知名DJ等，輪番上陣浪漫的南國之夜。

今年匯集超過百家風格餐飲設計與在地品牌，包含「肉meat」、「日日海霧」、「正是肉桂捲本宮」、「吳物」、「藍綠社」、「海邊寫字」等，也廣邀民眾一同做環保，現場提供重複使用餐具，在品嚐美食也不忘響應環保，另規畫「恆春小鎮地圖」、「古城導覽」及「活動論壇」系列活動，串連在地體驗連結，白天到夜晚都好玩。