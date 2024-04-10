錯誤時間清潔恐破壞琺瑯質 女醫示警：3件事後別立刻刷牙

刷了一輩子的牙，刷錯時間了嗎？一般民眾普遍認為，飯後立即刷牙可以去除食物殘渣並防止牙菌斑堆積，是一個生活中的好習慣。但一名居住在英國倫敦的牙醫師薩迪·馬努切莉（Shaadi Manouchehri），近日利用IG提醒民眾，切勿在餐後立刻刷牙，因為人類口中會有天然細菌來分解食物中的糖分，若飯後立刻刷牙，反而讓這種天然酸性的細菌，透過刷牙的動作不停在牙齒上磨擦，進而損壞琺瑯質。

薩迪並稱，進行完3件事後最好別立刻刷牙。包括早餐或飯後、吃完糖果後，及不幸嘔吐時。薩迪說，以早餐為例，最好在早餐前就刷牙，吃完早餐後可等半小時至1小時再刷牙為宜。因為這段時間，尤其是吃完柑橘類水果或西紅柿等酸性食物，由於這些酸性物質會軟化牙釉質，過早刷牙可能會導致琺瑯質損傷。

其次是多半家長會要求孩子們在吃完糖果後立刻刷牙的習慣，可能也會經由刷牙對牙齒不利。薩迪解釋，人類口中的唾液自然會去中和這些糖份，必須有時間讓唾液發生作用，否則將會讓細菌產生的酸擴散到整個口腔，進而侵蝕琺瑯質。

最後即是嘔吐後也別立即刷牙，雖然這一要求違反人類的本性衝動，在嘔吐後會直接想清除口中難以忍受的胃酸，但這時刷牙會讓琺瑯質曝露在胃酸中，藉由刷牙不停在牙齒上磨擦，而更容易傷害琺瑯質。薩迪建議，在嘔吐後，可先以清水或含氟的漱口水漱口，並等待一段時間後再刷牙，才能防止胃酸破壞琺瑯質。