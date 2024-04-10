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外食連爆不適案例 葉彥伯籲防諾羅

聯合報／ 記者林敬家趙容萱／連線報導
近日國內發生多起疑似食因性傳染病通報，彰化衛生局長葉彥伯指出，這兩年諾羅病毒的通報沒有間斷，其中旅遊與餐敘後感染最多，用餐後群體不適未必是食物中毒。報系資料照
近日國內發生多起疑似食因性傳染病通報，彰化衛生局長葉彥伯指出，這兩年諾羅病毒的通報沒有間斷，其中旅遊與餐敘後感染最多，用餐後群體不適未必是食物中毒。報系資料照

北部連續發生外食後身體不適案例，受影響者為全體，多推測為食物因素。彰化縣衛生局統計，去年到今年通報外食後群體不適案件中，調查多屬於「諾羅病毒」造成，今年以來每周有1至2件通報案例，其中25%都檢出諾羅病毒。衛生局長葉彥伯說，諾羅高峰期為秋冬，但去年迄今通報感染數未間斷，呼籲注意餐廳、廁所與個人清潔。

衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國附醫感染管制中心副院長黃高彬說，諾羅全年都可發生，冬季為活躍季節，尤其9月到隔年3月最多，中彰投盛行率除疫情期間下降，近2年與過去差不多，並未大爆發。

彰化縣某婚宴會館去年5月爆發127人用餐後通報不適，65人就醫，其中至少10人驗出諾羅病毒；衛生局採檢食物、環境、工作人員，食物、環境檢體均未檢出致病菌。衛生局統計今年以來，每周有1到2件疑似食因性傳染病通報，其中至少25%檢出諾羅病毒。

葉彥伯說，食因性傳染病的採檢，很可能驗不到微生物病原，即使未檢出諾羅，因症狀和流行病學特徵相符，推測感染諾羅可能性最高；疫情前諾羅多在秋冬流行後就趨緩，但這2年非流行期也持續有感染通報，而且感染的群體並非醫療或長照機構，反而是旅遊團或聚餐居多，推測為疫情期間免疫下降，加上社交頻繁導致。

葉彥伯說，感染諾羅的典型症狀9成會嘔吐，潛伏期約1天，來得快去得也快，若是食物中毒24小時會有症狀，採檢時驗出沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌等，就代表食材有問題；諾羅病毒存活能力強，食物被汙染、廚師感染或餐廳、廁所間接接觸都可能傳染，餐廳應加強消毒，個人衛生也要加強。

衛生局 諾羅病毒

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