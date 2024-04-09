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宜蘭機關學校帶頭減塑成效曝 餐飲業提供循環餐具加分

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
推廣企業於員工餐廳使用環保餐具。圖／環保局提供
推廣企業於員工餐廳使用環保餐具。圖／環保局提供

宜蘭各機關學校主辦活動會議時不提供免洗餐具、包裝水及一次用飲料杯，由公家機關帶頭減塑。經縣環保局統計，公布去年各機關學校舉辦7182場活動、會議及訓練，總共減少使用30萬5433個一次性產品，希望能夠起帶頭示範作用。

除了機關學校減塑，縣環保局表示，宜蘭自108年起補助縣內廟宇購置環保餐具，宮廟慶典及香客用膳時皆可使用環保餐碗及餐具用餐，環保局也結合地方宗教活動例如羅東三月初三呷拜拜活動，推廣辦桌外燴不使用一次性餐具、用品及塑膠桌布，也不提供打包的塑膠袋與提袋。

環保局還在社區推動供餐使用環保餐具，免費借用環保餐盒予社區長青食堂長期使用等，種種減量措施，估計去年在民間社區部分，減少使用將近122萬個一次性產品，成效不錯。

此外，環保局也提供環保餐具無償借給學校、機關團體，並輔導各鄉鎮市共57家餐飲業者提供環保外送或環保餐盒盛裝服務，歡迎公私部門申請借用或自備環保餐具，或向提供使用循環餐盒的店家訂餐。

環保局長許嘉琦表示，塑膠製品無法消化，容易破壞環境，「減塑就從源頭減量作起」，盼政府部門率先實施帶頭示範與推動，請私部門、企業與民間團體一起響應，餐飲業者如果有意加入提供循環餐具服務行列，歡迎接洽環保局。

宜蘭縣內機關辦理活動時，使用環保餐具供餐。圖／環保局提供
宜蘭縣內機關辦理活動時，使用環保餐具供餐。圖／環保局提供
社區供餐使用環保餐具，沒有一次性用品。圖／環保局提供
社區供餐使用環保餐具，沒有一次性用品。圖／環保局提供
試辦外燴辦桌不使用免洗餐具及塑膠桌布。圖／環保局提供
試辦外燴辦桌不使用免洗餐具及塑膠桌布。圖／環保局提供

環保局長 餐具 餐盒

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