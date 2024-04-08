氣喘攻擊呼吸道細胞 可用罕見元素治療
氣喘除了引發咳嗽與呼吸困難，也會傷害呼吸道細胞！研究指出，氣喘反覆發作將導致永久性疤痕和呼吸道狹窄，甚至引發長期發炎、感染的惡性循環。目前，研究人員盼透過「釓」元素進行預防性治療，然而進行人體實驗仍需數年時間。
氣喘攻擊呼吸道細胞
根據《自然》研究發現，當氣喘患者症狀發作時，儘管藥物和吸入器可以幫助維持呼吸道通暢，但反覆發作過程中將會導致永久性疤痕和呼吸道狹窄。
倫敦國王學院團隊使用老鼠和人類肺部組織樣本進行研究，發現呼吸道內壁的細胞因遭受侵入而會被擠壓破壞。首席研究員羅森布拉特表示，支氣管收縮會損害呼吸道內壁，導致長期發炎、傷口擴大感染，最終引發更多呼吸道症狀。
尋求氣喘新療法
《BBC》報導，英國非營利組織Asthma + Lung UK指出，氣喘患者應正確使用治療藥物，尤其對仍有氣喘症狀的人而言，現有的治療方法或許效果不佳，因此必須有更多的資助研究，尋找更好解決氣喘病因的新療法。
近期，研究人員發現使用「釓」元素將能進行預防性治療，但目前僅針對老鼠進行實驗，在確保相關程序的安全性之下，若要進行人體實驗仍需數年時間。
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