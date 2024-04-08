快訊

身高不及160公分與女消防員絕緣？ 憲法法庭今公告延後宣判

氣喘攻擊呼吸道細胞 可用罕見元素治療

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
氣喘除了引發咳嗽與呼吸困難，也會傷害呼吸道細胞！示意圖／ingimage
氣喘除了引發咳嗽與呼吸困難，也會傷害呼吸道細胞！示意圖／ingimage

氣喘除了引發咳嗽與呼吸困難，也會傷害呼吸道細胞！研究指出，氣喘反覆發作將導致永久性疤痕和呼吸道狹窄，甚至引發長期發炎、感染的惡性循環。目前，研究人員盼透過「釓」元素進行預防性治療，然而進行人體實驗仍需數年時間。

氣喘攻擊呼吸道細胞

根據《自然》研究發現，當氣喘患者症狀發作時，儘管藥物和吸入器可以幫助維持呼吸道通暢，但反覆發作過程中將會導致永久性疤痕和呼吸道狹窄。

倫敦國王學院團隊使用老鼠和人類肺部組織樣本進行研究，發現呼吸道內壁的細胞因遭受侵入而會被擠壓破壞。首席研究員羅森布拉特表示，支氣管收縮會損害呼吸道內壁，導致長期發炎、傷口擴大感染，最終引發更多呼吸道症狀。

尋求氣喘新療法

BBC》報導，英國非營利組織Asthma + Lung UK指出，氣喘患者應正確使用治療藥物，尤其對仍有氣喘症狀的人而言，現有的治療方法或許效果不佳，因此必須有更多的資助研究，尋找更好解決氣喘病因的新療法。

近期，研究人員發現使用「釓」元素將能進行預防性治療，但目前僅針對老鼠進行實驗，在確保相關程序的安全性之下，若要進行人體實驗仍需數年時間。

【更多精采內容，詳見

患者 氣喘 老鼠

延伸閱讀

蟑螂會引起食物中毒嗎，會傳播疾病嗎？醫指出它最大的危害

全台200萬人受氣喘苦 血液檢測確認型別調整治療

春暖花開埋死亡危機 全國高達200萬人為「這病」所苦

不一定是感冒！醫曝「咳不停5大原因」 1慢性病要注意

相關新聞

藥價改革為穩定供貨 健保署邀藥廠溝通達「2項加價」共識

「全民健康保險藥品費用分配比率目標值（DET）」自2013年試辦至今，已逾十年，藥價連年遭砍，各界認為需要檢討調整。健保...

周三前全台濕北東涼 周四西半部烤蕃薯上看32度

本周天氣兩階段變化，中央氣象署指出，今天至周三，全台偏濕，北部、東半部則濕涼；周四起，天氣回穩降雨轉少，逐日回溫留意高溫...

王品集團道歉了！深刻反省、歡迎各界監督改善行動

王品集團旗下嚮辣和初瓦捷運西門店日前發生食物中毒，根據台北市衛生局統計，至今（8日）上午10點為止，前後累計有56人陸續...

黃子佼是戀童癖？身心醫：得符合這幾項條件

藝人黃子佼被檢方查獲購買大量偷拍不雅片，其中包含以「未成年少女」為主角的影片，網路對黃子佼一片撻伐，並推測他是「戀童癖」...

男人污糟邋遢是天生？醫生揭3大原因男人先天污糟 網友：誤會他了

不少女友或太太都曾埋怨過「男人特別污糟」，尤其他們用過的枕頭套、棉被、毛巾，床罩、衣領，更經常「發黃」，但有台灣醫生指出，男人３大原因污糟是天生，所以女人們都應該有怪莫怪！ 近日台灣醫師黃軒以「男人

故宮建玻璃亭惹議 學者：恐成東施效顰

「故宮不應一味追逐國際博物館的玻璃設計，更應兼顧古典元素，否則恐成為東施效顰！」針對故宮修建計畫堅持興建玻璃亭，遭到外界批判是「去中化」，東華大學歷史系退休教授張璉受訪時指出，故宮是唯一不攙雜他國文物的博物館，新添設計應與故宮整體意象和諧為宜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。