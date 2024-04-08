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食藥署：屏東國產午仔魚檢出致癌物「還原型孔雀綠」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
協春水產有限公司的午仔魚，被檢出「還原型孔雀綠」。圖／食藥署提供
協春水產有限公司的午仔魚，被檢出「還原型孔雀綠」。圖／食藥署提供

國產午仔魚又被驗出致癌風險物質，衛福部食藥署今天公布，屏東縣的協春水產有限公司的午仔魚，檢出0.0024ppm的「還原型孔雀綠」，依規定不得檢出，這是該業者首次違規，已由屏東縣政府裁罰6萬元。

食藥署副署長林金富說，協春水產有限公司養殖的午仔魚，檢出0.0024ppm的還原型孔雀綠（Leucomalachite.green），依規定不得檢出，因為孔雀綠有致癌性，僅能用在觀賞魚類，不得用於食用性的水產品，而這是該業者首次違規。

林金富說，這一批不合格午仔魚的重量計780公斤，相關產品均為外銷，未於國內販售；上一次國內養殖魚類被檢出孔雀綠不合格，為去年2月14日屏東縣衛生局在里港鄉農生鮮超市抽驗「鮮魚午仔魚」，檢出還原型孔雀綠與規定不符，經查來源為屏東縣賴姓養殖業者，已由屏東縣政府裁處3萬元。

林金富解釋，魚在水中可能因為碰撞等原因受傷而感染，孔雀綠大部分用以治療魚體皮膚感染，具有抗菌效果，本身僅能用於觀賞魚類，還原型孔雀綠則是孔雀綠的主要代謝產物，本次業者養殖的午仔魚被檢出還原型孔雀綠，業者因違反動物用藥品管理法，已由屏東縣政府裁罰6萬元。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海先前指出，孔雀綠在魚體內代謝，會變成「還原型孔雀綠」，都有致癌性。動物實驗發現，如果實驗小鼠攝取大量孔雀綠，會影響肝臟功能、甲狀腺功能也會異常，長期增加肝癌風險。

食藥署今天公布「113年1-2月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，抽驗進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，販售的692件產品，抽樣檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準，其中1件檢出動物用藥殘留與規定不符，總合格率99.9%；禽畜產品農藥殘留總計檢驗124件，均與規定相符。

屏東縣政府 食藥署 魚類

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