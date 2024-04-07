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男童掃墓眼睛刺痛難耐 就醫取出發現竟是「恙蟲」

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
一名國小男童掃墓時眼睛刺痛不斷流淚，就醫後摘除發現竟是一隻恙蟲。圖／達特楊眼科聯盟提供
一名國小男童掃墓時眼睛刺痛不斷流淚，就醫後摘除發現竟是一隻恙蟲。圖／達特楊眼科聯盟提供

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一名國小男童掃墓時，一陣風吹過來眼睛就睜不開，感到刺痛不斷流淚，就醫後醫生在其右眼下眼瞼查到一棕色異物，摘除發現竟是一隻恙蟲。達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭提醒，4月開始進入恙蟲高峰期，民眾到野外時要特別做好保護措施。

恙蟲腳爪緊抓著男童的眼瞼，不易取下，痛得哇哇叫。洪啟庭以眼科器械將它轉向取出後，男童右眼角膜下1/4有明顯上皮糜爛、上結膜充血，給予抗生素與類固醇藥水、藥膏治療後，傷口隔天恢復。

洪啟庭表示，台灣全年都有恙蟲病病例發生，每年4至5月病例開始增加，6至7月為高峰期。恙蟲病潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒一周後皮膚出現紅色斑狀丘疹，叮咬處出現潰瘍性焦痂，治療恙蟲病多使用口服四環黴素或綠黴素。

洪啟庭說，恙蟲叮咬一般多在下半身，國外文獻有恙蟲叮咬到眼皮，腫得像鹹鴨蛋的案例，像男童恙蟲跑到眼睛的案例很少見，所幸並未遭恙蟲叮咬。他也提醒若有異物跑進眼睛切勿搓揉或強行自行取出，要趕快就醫，避免傷到眼睛。

洪啟庭說，到野外草叢較高密集區。最好穿著淺色長袖衣褲、靴子、手套，戴口罩、帽子等，並將褲管紮入襪內、噴灑防蚊液，回家後立即更換衣服並且沐浴，避免恙蟲叮咬。

一名國小男童掃墓時眼睛刺痛不斷流淚，就醫後摘除發現竟是一隻恙蟲。圖／達特楊眼科聯盟提供
一名國小男童掃墓時眼睛刺痛不斷流淚，就醫後摘除發現竟是一隻恙蟲。圖／達特楊眼科聯盟提供

恙蟲 異物 發燒

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