清明連假雞蛋買氣略低 本周蛋價維持批發價49元

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蛋農自主性減產，國內雞蛋產量降至半年新低，台北市蛋商公會理事長林天來今天表示，清明連假期間買氣略低，部分蛋商仍有少量庫存，但因產地量減少，後續就會持續消化完畢，因此本周蛋價依舊維持不做調整。

根據農業部本周最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3358萬隻，雞蛋每日生產量為12萬箱。中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍說，天氣雖回暖，但疫病威脅仍在，先前蛋價幾度調降、產地自主減產，產量已跌破12萬箱，但因買氣下滑，因此仍能滿足消費者需求。

林天來表示，他在第一線觀察雞蛋進貨與銷售，清楚目前產銷狀況，公會也會如實報價，該漲就漲、該降就降；清明連假期間，雞蛋買氣略受到影響，部分蛋商仍有少量庫存，但先前蛋農已自主減產，預估本周就會逐漸消化庫存。

林天來說，天氣愈來愈熱，雞蛋需求也會隨之下降，且每年端午檔期就是國內雞蛋淡季，蛋價也會跟著調整，但仍要視當時產銷狀況，再來評估漲跌幅度，本周蛋價仍維持產地價每台斤39.5元、批發價每台斤49元。