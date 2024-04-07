聽新聞
test
0:00 / 0:00

業者集中布局 拓日本航點

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

根據交通部觀光署統計，去年一一七九萬的出國旅次中，選擇去日本的就高達四二二萬餘人次，等於每三個出國的人中，就有一位是要去日本，也讓航空公司、旅行社在旅行商品包裝上更加用力規畫日本產品，除了走訪日本二、三線城市外，還有不同點進出日本的包機產品、日本環島郵輪商品等，日本玩法更多元。

台灣虎航疫情前就將航點布局重心放在日本，鎖定年輕、小資族客群，開航不少日本二、三線城市航點，疫後透過和旅行社合作，試行更多非日本一線城市的包機航點，在二○二二年解封迄今，就新開航了新千歲、新潟、高知、秋田、福島等五個日本航點。

旅行社也看準赴日商機，包機產品規畫Ａ、Ｂ點進出的商品，讓旅客免去拉車辛勞。星宇航空也在疫後開航仙台、熊本、名古屋等，更規畫飛往高知、德島的包機。

郵輪產品部分，今年直接有日本環島郵輪來台銷售，停靠靜岡、京都、廣島、青森、函館。這種未靠泊台灣港口上客的「Fly Cruise飛航郵輪」產品，過去僅有少數旅行社代銷，但今年卻有多家旅行社共同銷售。

旅行社 日本 郵輪

延伸閱讀

天啊！波多野結衣側拍照曝光 粉絲衝日本見本尊幻滅了

專訪／未成年遭性迫害猖獗 加藤鷹嘆：性教育普遍不足

專訪／夢多自爆受傷陷低潮 「不敢讓日本媽媽知道」

日本警方拘捕2中國人 涉名古屋推跌50歲男子致頭部受傷昏迷

相關新聞

國道散落物多 撿拾亂象如玩命

國道每年散落物發生逾4萬件，雖規定駕駛要負清除責任，但清除方式的規定卻模糊不清。由於掉落物品車主至少挨罰3千元，有拖吊業...

國道掉落物／吵架亂丟貴重物 獒犬散步嚇壞人

國道掉落物五花八門，除了常見的輪胎、貨品等，還曾飛出棺材，讓撿拾掉落物的工務班看了毛骨悚然，「還好棺材裡面是空的」。撿拾...

社工不足 兒少保護開案率新低

剴剴遭虐死案，引發社會關注。兒少保護的守門人「保護性社工」目前尚缺六一○人，去年兒少保護通報事件達五萬六千餘件為近五年高...

運能有限 國籍航空旺季減航線

疫後航空市場陸續回溫，紛紛增班、復飛、開航新航點，不過也有航空公司暫停、減班航線，其中台灣虎航夏季班表暫停飛曼谷廊曼，星...

開第一槍！衛福部：給孩子沒染黃的童年、拒與黃子佼合作

藝人黃子佼遭檢方查獲是偷拍論壇高級會員，並持有未成年少女不雅影片。衛福部今天深夜發出聲明宣示，黃子佼持未成年不雅影片，經...

收假有雨 防瞬間強降雨

中央氣象署表示，今、明天受到鋒面影響，各地天氣不穩定，本島、外島都有局部短暫雨或雷雨，其中中部以北、東半部地區、各地山區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。