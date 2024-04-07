業者集中布局 拓日本航點

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根據交通部觀光署統計，去年一一七九萬的出國旅次中，選擇去日本的就高達四二二萬餘人次，等於每三個出國的人中，就有一位是要去日本，也讓航空公司、旅行社在旅行商品包裝上更加用力規畫日本產品，除了走訪日本二、三線城市外，還有不同點進出日本的包機產品、日本環島郵輪商品等，日本玩法更多元。

台灣虎航疫情前就將航點布局重心放在日本，鎖定年輕、小資族客群，開航不少日本二、三線城市航點，疫後透過和旅行社合作，試行更多非日本一線城市的包機航點，在二○二二年解封迄今，就新開航了新千歲、新潟、高知、秋田、福島等五個日本航點。

旅行社也看準赴日商機，包機產品規畫Ａ、Ｂ點進出的商品，讓旅客免去拉車辛勞。星宇航空也在疫後開航仙台、熊本、名古屋等，更規畫飛往高知、德島的包機。

郵輪產品部分，今年直接有日本環島郵輪來台銷售，停靠靜岡、京都、廣島、青森、函館。這種未靠泊台灣港口上客的「Fly Cruise飛航郵輪」產品，過去僅有少數旅行社代銷，但今年卻有多家旅行社共同銷售。