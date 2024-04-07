聽新聞
test
0:00 / 0:00
業者集中布局 拓日本航點
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
根據交通部觀光署統計，去年一一七九萬的出國旅次中，選擇去日本的就高達四二二萬餘人次，等於每三個出國的人中，就有一位是要去日本，也讓航空公司、旅行社在旅行商品包裝上更加用力規畫日本產品，除了走訪日本二、三線城市外，還有不同點進出日本的包機產品、日本環島郵輪商品等，日本玩法更多元。
台灣虎航疫情前就將航點布局重心放在日本，鎖定年輕、小資族客群，開航不少日本二、三線城市航點，疫後透過和旅行社合作，試行更多非日本一線城市的包機航點，在二○二二年解封迄今，就新開航了新千歲、新潟、高知、秋田、福島等五個日本航點。
旅行社也看準赴日商機，包機產品規畫Ａ、Ｂ點進出的商品，讓旅客免去拉車辛勞。星宇航空也在疫後開航仙台、熊本、名古屋等，更規畫飛往高知、德島的包機。
郵輪產品部分，今年直接有日本環島郵輪來台銷售，停靠靜岡、京都、廣島、青森、函館。這種未靠泊台灣港口上客的「Fly Cruise飛航郵輪」產品，過去僅有少數旅行社代銷，但今年卻有多家旅行社共同銷售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言