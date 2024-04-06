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科普好健康／5可能原因 讓人睡覺時有墜落感

聯合報／ 文／義大癌治療醫院耳鼻喉科兼任主治醫師陳建志
醫師在解釋橢圓囊耳石斑崩落、半規管耳石栓塞症滑動及上半規管裂。圖／陳建志提供
醫師在解釋橢圓囊耳石斑崩落、半規管耳石栓塞症滑動及上半規管裂。圖／陳建志提供

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在暈眩門診中，大約半數患者睡眠障礙問題，大多是抱怨難以入睡、睡覺容易醒或是多夢，尤其特別的是，有些人卻是在快睡著前，感覺「滑倒跌一跤」、「不慎踩空掉進萬丈深淵」、「翻一個大筋斗」、「全身突然大抖一下，好像觸電」、「從懸崖滾下去」等，再再描述的是一種「突然墜落感」，這是怎麼了？正常嗎？該注意什麼？

1.快睡著前突然抽搐

義大癌治療醫院耳鼻喉科兼任主治醫師陳建志。圖／陳建志提供
義大癌治療醫院耳鼻喉科兼任主治醫師陳建志。圖／陳建志提供
正常人在快要睡著前，軀體、手腳或頭部都會跟著突然抽搐一下，速度大約0.075至0.25秒，很像癲癇發作，這其實是生理性肌陣攣。

大多數人動作不明顯，可以繼續睡，但少數人動作誇張，會驚醒，爬起來看看床是不是垮了，擔心是否有國家地震警報。

處置：不必治療，純屬正常現象，更會頻頻出現於年紀大或睡眠不規律者。

2.入睡前有清醒幻覺

躺在床上，一閉眼，人還清醒，卻可見到栩栩如生的景象，身歷其境地宛如在爬山、飛翔於高空、漂浮於懸崖或奔跑於高原，卻意外掉落，雖然只是幻覺，卻要注意是否出現肢體癱瘓或情緒紊亂，要小心是否是小腦腳 (小腦跟大腦連接處) 出現梗塞。

處置：建議接受電腦斷層或核磁共振檢查，確認是否有腦病變。

3.橢圓囊耳石斑崩落

好發生於過敏體質者，耳石膠生成品質不良，在患者晚上睡覺時，一躺下，橢圓囊豎立起來，耳石斑平面呈現垂直，耳石因重力作用突然崩落，在脫離耳石膠時，瞬間觸動下面的立體感知纖毛，產生靜態平衡感覺，患者會感覺身體突然向一側傾斜，身體、頭部及眼球也會反射性地扭轉以保護身體，產生「眼偏斜反應」。

處置：建議規則服用抗組織胺或消炎藥物一段時日，穩定耳石膠。

4.半規管耳石栓塞症滑動

半規管發育障礙，管腔扭曲或狹窄，攔住自橢圓囊移位的耳石顆粒，愈積愈多。當患者躺下時，這些耳石因重力，克服靜摩擦力，突然開始滑動，帶動半規管內淋巴液的迴流，患者會突然感到身體在旋轉。

處置：先以高解析度電腦斷層確定半規管變異處，調整復位術，把耳石歸回橢圓囊內，建議患者平常要有規律的運動，利用內淋巴液迴流，避免耳石沉積。

5.上半規管裂作祟

患者上半規管之上方骨性外殼，因慢性發炎脫鈣而破裂，柔軟的膜性半規管直接暴露於腦脊髓液中。

患者躺下時，該處膜性半規管突然向外膨出，再向內凹陷，造成內淋巴液多餘的擾動，患者突然覺得身體在翻滾。

處置：建議平衡訓練，利用腦部代償作用，抑制不當的內耳平衡輸入，病症可減至可忽略地步，頂多在失眠、偏頭痛發作、飲酒宿醉、感染時變得較為明顯。

患者 淋巴 睡眠

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