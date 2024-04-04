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氣象署國家警報將導入AI預警更快速 穩定性測試是關鍵

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
昨天上午花蓮發生規模7.2地震，全台明顯搖晃，有12縣市達國家級警報預警標準，其中有7縣市卻未收到警報。圖／氣象署提供
昨天上午花蓮發生規模7.2地震，全台明顯搖晃，有12縣市達國家級警報預警標準，其中有7縣市卻未收到警報。圖／氣象署提供

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昨天上午花蓮發生規模7.2地震，全台明顯搖晃，有12縣市達國家級警報預警標準，其中有7縣市卻未收到警報，引發批評。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，幾年前已跟中央大學、台灣科技大學團隊進行相關研發，導入AI進行地震預警能更加快速，但需大量資料訓練達一定穩定性，正式使用時間仍要再評估。

吳健富表示，氣象署幾年前已經超前部署，跟中央大學團隊、台灣科技大學團隊進行相關研究，導入AI進行地震預警研發。中央大學團隊開發出以AI深度學習技術為基礎的地震預警系統，透過影像辨識進行地震預警，實測結果正確率達94%，比傳統地震預警系統更快速，目前已經投入氣象署的地震預警測試當中。

吳健富說明，因AI投入地震預警需要有大量資料訓練系統，看到某個波向，就會知道後面有多大震波出現，這需大量資料來訓練，台灣每個地區地震特性不同，北、東、南、西部地震特性和造成原因都不同，相關資料還要經過一定時間訓練才能穩定。

他指出，氣象署將繼續進行AI機器學習研究，若能取代目前地震預警系統，速度就會比較快，但它是用極少測站就來做出預警，相對穩定性更是民眾所關切的，不希望因此誤報情況，造成民眾生活困擾。

團隊 地震 氣象署

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