強震重創花蓮 衛福部將成立捐款專戶救災
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花蓮近海昨天發生強震，造成各地災損傷亡，尤以花蓮受創最深。繼花蓮縣政府公布賑災捐款專戶，衛生福利部次長王必勝今天說，衛福部專戶正處理規劃中，預計下午公布。
花蓮東部海域昨天上午發生芮氏規模7.2強震，各地陸續傳出災情，已造成全國9死、上百人受傷、受困。行政院長陳建仁今天視察並表示，中央撥款新台幣3億元協助重建並劃設災區及成立捐款帳戶。
王必勝稍早告訴中央社記者，中央捐款專戶將儘快開設，現正處理中，預計下午就會公布。
花蓮地震後已逾24小時，據中央災害應變中心災況統計，截至今天上午10時10分，共造成全國2471件災情，共計9死、1050傷、101受困和46失聯。
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