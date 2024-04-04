快訊

MLB／終於！大谷翔平開季第41打席敲首轟 兌現承諾兼紀錄

不在乎全球前2%頂尖科學家？提高教授薪水才能改變影響力

避免寶林中毒案再次發生 百貨商場還能多做什麼把關？

強震重創花蓮 衛福部將成立捐款專戶救災

中央社／ 台北4日電

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮近海昨天發生強震，造成各地災損傷亡，尤以花蓮受創最深。繼花蓮縣政府公布賑災捐款專戶，衛生福利部次長王必勝今天說，衛福部專戶正處理規劃中，預計下午公布。

花蓮東部海域昨天上午發生芮氏規模7.2強震，各地陸續傳出災情，已造成全國9死、上百人受傷、受困。行政院長陳建仁今天視察並表示，中央撥款新台幣3億元協助重建並劃設災區及成立捐款帳戶。

王必勝稍早告訴中央社記者，中央捐款專戶將儘快開設，現正處理中，預計下午就會公布。

花蓮地震後已逾24小時，據中央災害應變中心災況統計，截至今天上午10時10分，共造成全國2471件災情，共計9死、1050傷、101受困和46失聯。

強震 捐款 花蓮

延伸閱讀

米酵菌酸改名！衛福部今專家會議通過 王必勝揭改名原因

徐巧芯稱下班玩樂已是衛福部老傳統 揶揄自己大驚小怪

影／寶林案延燒王必勝！下班後出席樂團活動 徐巧芯這麼說

米酵菌酸產生有3條件 王必勝：考慮改名避污名食材

相關新聞

2波鋒面接力 清明連假天氣變化大、多雨 今午後就變天

清明連假首日，上午天氣晴朗穩定。不過，中央氣象署預報員趙竑今天表示，隨著第一波鋒面逐漸南壓，今天下半天開始北台灣、東台灣...

半年無國際航線 台南機場今迎188位泰國包機國際旅客

清明連假首日，台南航空站今迎來泰國清邁包機直航，今早台南市長黃偉哲及地方民代等，到機場迎接188位泰國旅客，並贈送首航紀...

清明潤餅如何安心吃 營養師建議「1至2小時吃完」

清明時間，許多民眾免不了習俗自己包或從外頭買潤餅回去，不過隨著天氣炎熱，潤餅若長時間放置在常溫下，恐引起食物變質。若不經...

清明連假首日 國1中部路段到西螺「一路長紅」

今天是清明連假的第一天，也是民族掃墓清明節，國1中部路段南下豐原到員林交流道上午8點開始湧入車流，車行時速下降到40至6...

台南機場半年無國際客 設櫃業者：有時一天營業額不到500

台南機場是雲嘉南地區最大機場，2011年核定開放國際航班、也能兩岸直航，曾經的固定航班包括往返武漢、香港、日本大阪、越南...

餘震影響出遊？國道中部路段多處塞 國六反而順暢

今天是清明節連續假期第一天，上午國道1號、3號南向路段湧現車流，國道中部路段多處塞車，時速只有30到40公里，但受昨日強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。