台南機場曾擁4條國際航班 越南復飛又喊卡 原因曝光

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台南機場是雲嘉南地區最大機場，2011年核定開放國際航班、也能兩岸直航，曾經的固定航班包括往返武漢、香港、日本大阪、越南胡志明，因新冠肺炎疫情4年前陸續停飛，去年一度恢復越南航線，卻同年10年宣布取消，當時越捷代理商稱反映需求給總公司，還無明確答覆。

觀旅局長林國華還原去年越捷航空停駛冬季航班的主因，他說，去年因越捷AIRBUS因有機件技術問題，故全球有20部調回法國維修，其中因台南機場的航線尚屬定航包機，航空公司也不會抽出有一般航線的機場，會有航權問題，因而將台南機場的直達航線班機抽出，目前已再與越捷接洽，「對方表示有復航意願」。

台南機場2011年升格國際機場後，首年僅飛了1班、隔年3班次；2013年5月開始飛武漢，不久後申請成定期航班，每周兩天往返，同年7月起開始香港航線，每周3天往返，時任市長賴清德、華航董事長孫洪祥還一同搭首發航班。

2015年10月台南飛日本大阪的第1條定期航班起飛，每周有兩航班，時任市長賴清德也再次搭飛往大阪的首航班機，見證歷史性的一刻。

市府爭取開發東南亞市場，2016年6月開啟台南到越南胡志明市的直航，每周4班往返對飛，載客率穩定成長，越捷航空在2018年3月起將原本180人座A320機型改為220人座的A321機型、同年6月起增為每日1班往返台南到胡志明市。

不過疫情爆發後，台南機場國際航班相繼暫時停飛，2023年1月11日迎來越捷航空復飛台南往返胡志明市，每周3天往返航班，市長黃偉哲率隊前往迎接首班抵達旅客、贈伴手禮。