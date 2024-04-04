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返鄉留意！台鐵今全線恢復行駛 增開宜蘭↔花蓮間10列次

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵今全線恢復行駛，另增開宜蘭=花蓮間區間快車10列次。本報資料照片
台鐵今全線恢復行駛，另增開宜蘭=花蓮間區間快車10列次。本報資料照片

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今天為清明連假首日，也是清明節，不少人陸續返鄉祭祖。昨天花蓮發生規模7.2地震導致往返花東鐵公路中斷。台鐵公司表示，經全力搶通雙線，已於今天全線正常發車行駛。因應台9線公路中斷，增開宜蘭=花蓮間區間快車10列次。

台鐵公司指出，台鐵全力搶通雙線，於今天全線正常發車行駛。因應台9線公路中斷，增開宜蘭=花蓮間區間快車10列次。另外，崇德車站第一、二月台因地震受損，為維旅客安全，於完成結構鑑定前暫時停用，不辦理客運。

台鐵公司提醒，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊可洽台鐵官方網站。為維護旅客權益，持台鐵4月3日全線車票及4日起或訖為花東地區車站未使用者，於4月3日起一年內至車站而辦理退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。

台鐵 花蓮

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