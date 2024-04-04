聽新聞
test
0:00 / 0:00
返鄉留意！台鐵今全線恢復行駛 增開宜蘭↔花蓮間10列次
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
今天為清明連假首日，也是清明節，不少人陸續返鄉祭祖。昨天花蓮發生規模7.2地震導致往返花東鐵公路中斷。台鐵公司表示，經全力搶通雙線，已於今天全線正常發車行駛。因應台9線公路中斷，增開宜蘭=花蓮間區間快車10列次。
台鐵公司指出，台鐵全力搶通雙線，於今天全線正常發車行駛。因應台9線公路中斷，增開宜蘭=花蓮間區間快車10列次。另外，崇德車站第一、二月台因地震受損，為維旅客安全，於完成結構鑑定前暫時停用，不辦理客運。
台鐵公司提醒，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊可洽台鐵官方網站。為維護旅客權益，持台鐵4月3日全線車票及4日起或訖為花東地區車站未使用者，於4月3日起一年內至車站而辦理退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言