聽新聞
test
0:00 / 0:00

從選購到保存…清明吃潤餅 留意食安風險

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
潤餅的食材當餐記得包完，吃不完的潤餅，可以用玻璃保鮮盒放入冰箱冷藏。本報資料照片
潤餅的食材當餐記得包完，吃不完的潤餅，可以用玻璃保鮮盒放入冰箱冷藏。本報資料照片

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

清明時節雨紛紛，在四月天裡下雨機會大增，天氣不穩定、早晚溫差大，加上潮濕環境，營養師劉怡里提醒，大家要特別留心食材的保存和貯存的方法。尤其掃墓祭祖時，很多人會吃潤餅，更要注意潤餅皮、豆類製品（豆干、豆干絲等）、花生粉等3樣食材，她並提供安心食用潤餅5大建議。

潤餅是春天吃的餅，也稱為春捲，把很多食材混在一起、包捲在一起，在清明掃墓祭祖時，可以很方便地捲一捲當飯吃。劉怡里指出，製作潤餅的食材不要買太多，從選購到買回家後存放，都要注意食品安全。

劉怡里提醒，潤餅的食材當餐記得包完，吃不完的潤餅，可以用玻璃保鮮盒放入冰箱冷藏，下一餐要徹底加熱再食用，但復熱食用盡量不要超過兩餐。

潤餅裡的餡料很多，劉怡里指出，常見高麗菜、胡蘿蔔、芹菜、豆芽菜、豆干、肉類、海鮮、蛋、蔥、花生粉、糖粉等食材，是營養均衡的混合菜式，可以當主食吃。吃潤餅主要好處是能吃到當季的大量蔬菜，有益身體健康，熱量又不會太高，一餐吃一大捲，攝取約400至500大卡熱量，不會吃過量，就吃飽了。

劉怡里提醒，糖尿病人吃潤餅，餡料不要加糖粉，以免血糖飆升；腎臟病人要限蛋白質，餅皮可改用蛋白質低的越南春捲皮，含高磷的花生粉則不可添加。

潤餅安心吃5建議

1.潤餅選購：選購潤餅皮要避開太白、太Q、太甜的，有可能添加違法添加劑。

2.豆類處理：怕遇到不肖業者使用過氧化氫，豆干、干絲先以溫水浸泡或汆燙可溶解掉，避開選購顏色太白的豆類製品。

3.花生粉選購：花生粉買小包裝，記得放冰箱冷藏存放。

4.DIY注意：自家包潤餅時，記得肥皂洗手再製備，並使用公筷母匙進行料理。

5.保存建議：潤餅水分高易生細菌，建議現做現吃，不要把各類食材放在高溫潮濕的環境中超過1小時。若潤餅沒有食用完畢，就要放冷藏保存；隔餐要食用，應徹底加熱後再食用。

冰箱 潤餅 食材

延伸閱讀

潤餅中「這3樣重點食材」要注意，營養師5建議讓你安心吃！

清明常吃「這些食品」都是熱量炸彈，營養師透過營養均衡來改善！

清明變盤？！鎖定主流向上

清明節也戰南北！他不解「潤餅包油麵」 網喊：口感變好、份量加倍

相關新聞

小嫻看到代孕曙光 單身男也盼開放

立法院衛環委員會昨開「人工生殖法條文修正草案」公聽會，藝人黃瑜嫻（小嫻）受邀出席時表示，十七歲被診斷先天性無子宮後，如今...

從選購到保存…清明吃潤餅 留意食安風險

清明時節雨紛紛，在四月天裡下雨機會大增，天氣不穩定、早晚溫差大，加上潮濕環境，營養師劉怡里提醒，大家要特別留心食材的保存...

新生兒呼吸不足 黃金一分鐘搶救

為加強新生兒健康，新生兒科醫學會攜手防疫女神賈永婕、早產兒防護大使曾馨瑩推廣「黃金一分鐘」觀念。台灣新生兒科醫學會理事長...

清明四天連假 返鄉路開始塞

儘管清明四天連假今天才展開，不少民眾昨已趁著連假前夕提早返鄉過節，國道一號下午陸續湧現大量車潮，車速一度不到卅公里。受到...

只展到四月七日 看哆啦A夢最後機會

哆啦A夢是許多人的童年回憶，現正於中正紀念堂熱烈展出的「ＴＨＥ哆啦Ａ夢展」，集結村上隆、奈良美智、蜷川實花等眾多日本知名...

咳嗽就漏尿 她靠手術揮別尿失禁

48歲陳小姐原本是很活躍的職業婦女，常參與各式社交活動及旅遊，一年前開始出現尿失禁問題，一快走或咳嗽時就會有漏尿狀況，近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。