從選購到保存…清明吃潤餅 留意食安風險
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清明時節雨紛紛，在四月天裡下雨機會大增，天氣不穩定、早晚溫差大，加上潮濕環境，營養師劉怡里提醒，大家要特別留心食材的保存和貯存的方法。尤其掃墓祭祖時，很多人會吃潤餅，更要注意潤餅皮、豆類製品（豆干、豆干絲等）、花生粉等3樣食材，她並提供安心食用潤餅5大建議。
潤餅是春天吃的餅，也稱為春捲，把很多食材混在一起、包捲在一起，在清明掃墓祭祖時，可以很方便地捲一捲當飯吃。劉怡里指出，製作潤餅的食材不要買太多，從選購到買回家後存放，都要注意食品安全。
劉怡里提醒，潤餅的食材當餐記得包完，吃不完的潤餅，可以用玻璃保鮮盒放入冰箱冷藏，下一餐要徹底加熱再食用，但復熱食用盡量不要超過兩餐。
潤餅裡的餡料很多，劉怡里指出，常見高麗菜、胡蘿蔔、芹菜、豆芽菜、豆干、肉類、海鮮、蛋、蔥、花生粉、糖粉等食材，是營養均衡的混合菜式，可以當主食吃。吃潤餅主要好處是能吃到當季的大量蔬菜，有益身體健康，熱量又不會太高，一餐吃一大捲，攝取約400至500大卡熱量，不會吃過量，就吃飽了。
劉怡里提醒，糖尿病人吃潤餅，餡料不要加糖粉，以免血糖飆升；腎臟病人要限蛋白質，餅皮可改用蛋白質低的越南春捲皮，含高磷的花生粉則不可添加。
潤餅安心吃5建議
1.潤餅選購：選購潤餅皮要避開太白、太Q、太甜的，有可能添加違法添加劑。
2.豆類處理：怕遇到不肖業者使用過氧化氫，豆干、干絲先以溫水浸泡或汆燙可溶解掉，避開選購顏色太白的豆類製品。
3.花生粉選購：花生粉買小包裝，記得放冰箱冷藏存放。
4.DIY注意：自家包潤餅時，記得肥皂洗手再製備，並使用公筷母匙進行料理。
5.保存建議：潤餅水分高易生細菌，建議現做現吃，不要把各類食材放在高溫潮濕的環境中超過1小時。若潤餅沒有食用完畢，就要放冷藏保存；隔餐要食用，應徹底加熱後再食用。
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