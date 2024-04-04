從選購到保存…清明吃潤餅 留意食安風險

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清明時節雨紛紛，在四月天裡下雨機會大增，天氣不穩定、早晚溫差大，加上潮濕環境，營養師劉怡里提醒，大家要特別留心食材的保存和貯存的方法。尤其掃墓祭祖時，很多人會吃潤餅，更要注意潤餅皮、豆類製品（豆干、豆干絲等）、花生粉等3樣食材，她並提供安心食用潤餅5大建議。

潤餅是春天吃的餅，也稱為春捲，把很多食材混在一起、包捲在一起，在清明掃墓祭祖時，可以很方便地捲一捲當飯吃。劉怡里指出，製作潤餅的食材不要買太多，從選購到買回家後存放，都要注意食品安全。

劉怡里提醒，潤餅的食材當餐記得包完，吃不完的潤餅，可以用玻璃保鮮盒放入冰箱冷藏，下一餐要徹底加熱再食用，但復熱食用盡量不要超過兩餐。

潤餅裡的餡料很多，劉怡里指出，常見高麗菜、胡蘿蔔、芹菜、豆芽菜、豆干、肉類、海鮮、蛋、蔥、花生粉、糖粉等食材，是營養均衡的混合菜式，可以當主食吃。吃潤餅主要好處是能吃到當季的大量蔬菜，有益身體健康，熱量又不會太高，一餐吃一大捲，攝取約400至500大卡熱量，不會吃過量，就吃飽了。

劉怡里提醒，糖尿病人吃潤餅，餡料不要加糖粉，以免血糖飆升；腎臟病人要限蛋白質，餅皮可改用蛋白質低的越南春捲皮，含高磷的花生粉則不可添加。