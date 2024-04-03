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一鍵線上報平安！快用「LINE安全通報」回報與查看親友狀態

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
今早花蓮強震，透過「LINE安全通報」，可立即回報自己安全狀態。圖／LINE提供
今早花蓮強震，透過「LINE安全通報」，可立即回報自己安全狀態。圖／LINE提供

花蓮今早7時58分發生發生最大震度6強地震，全台都感受到地震威力，各地也陸續傳出零星災情。為便利全台用戶立即回報自己的安全狀況，讓親友安心，LINE已於台灣時間2024年4月3日上午9:40在台灣開啟「LINE安全通報」機制，預計於3小時左右完成全台用戶推送，LINE用戶可於LINE「主頁」上方顯示的「LINE安全通報」欄位中，便捷快速的點選目前狀態、快速查看親友目前是否回報安全，與了解最新消息。國外的親友也能透過LINE看到您於LINE安全通報中點選的狀態。

「LINE安全通報」是採用便捷快速的狀態回報方式，不需打字，點選按鍵即可讓您在緊急災難發生時，透過LINE立即回報自己的安全狀況，也能快速查看家人好友們目前是否安全，減少因無法即時一一聯繫上至親好友而感到的焦慮。

「LINE安全通報」是全國性的功能，由LINE團隊開啟與關閉。當發生芮氏規模6以上且造成嚴重損害的地震，影響強烈且造成嚴重損害的颱風，或是其他情況嚴重的大型事件，LINE團隊即會開啟「LINE安全通報」功能。「LINE安全通報」適用版本為LINE 12.7.0（含） 以上，Android與iOS雙平台都可使用。

用戶可於LINE主頁上方顯示的「LINE安全通報」欄位中，點選「回報我的狀況」，即可進一步點選「我很安全」或是「我有受影響」，並選擇下方的預設訊息，例如「我沒事，請別擔心」。如果想要知道親友目前的狀態，於LINE主頁中的「好友名單」處，點選「安全通報」，即可看到好友目前回報的狀態。

可從「主頁」回報自己的安全狀態。圖／LINE提供
可從「主頁」回報自己的安全狀態。圖／LINE提供
「LINE安全通報」」欄位中點選「瞭解更多」，會連結至與此緊急事件相關的頁面。圖／LINE提供
「LINE安全通報」」欄位中點選「瞭解更多」，會連結至與此緊急事件相關的頁面。圖／LINE提供
也可以查詢好友的安全狀態。圖／LINE提供
也可以查詢好友的安全狀態。圖／LINE提供

0403花蓮大地震 LINE 地震

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