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兒科醫師荒 衛福部津貼加碼

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
衛福部長薛瑞元說明兒科相關利多政策。記者李青縈／攝影
衛福部長薛瑞元說明兒科相關利多政策。記者李青縈／攝影

衛福部於兒童節前夕宣布兒童醫療照顧利多計畫，部長薛瑞元表示，國內少子化，以致兒科醫療面臨危機，已研擬新一期優化兒童醫療照顧計畫，爭取更多預算，補助兒科醫師。不過兒科醫學會認為，這只能解決短期問題，需政府跨部會一起努力。

由於兒科住院醫師招收不踴躍，為留下人才，衛福部預定四月中旬公告補助計畫，且回溯至今年一月。醫事司長劉越萍表示，兒科住院醫師、兒科四領域（新生兒照顧、兒童重症照顧、兒童癌症、遺傳性疾病診斷跟治療）研修醫師每人每月補助一萬元；至於更缺人的小兒外科，研修醫師每月補助三萬元。

劉越萍說，除醫師外，也會獎勵加護病房照護、短期出國進修，補助最高一千兩百萬元。周產期與兒童緊急醫療照護相關政策七月上路，為鼓勵護理人員接受兒童基礎急重症訓練，及補助加護病房運作，補助醫院六十至一二○萬元。

另針對未滿三歲幼兒提供照護的「幼兒專責醫師制度」，劉越萍說，四月起，新生兒一出生就會媒合專責醫師，醫師可獲得百元媒合獎勵，另提高醫師收案管理費，每名幼兒一年兩千元。

對於衛福部推出兒科相關利多政策，兒科醫學會理事長倪衍玄表達感謝之意，但他同時表示，恐怕只能解決短期問題，兒科缺人問題必須深究少子化根本、為什麼學生不想走兒科，單靠衛福部力量不夠，需政府跨部會一起努力。

倪衍玄也提到，在健保給付上，兒科跟其他科別的本質精神不同，成年人生病後接受治療，健保才給付，但兒科著重預防，在健保給付上應有不同思維。

健保 衛福部 醫師

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