1~3歲幼兒半數晚睡 愈大愈睡眠不足

衛福部建議學齡前幼兒每天至少需睡滿十一個小時，不過台師大團隊調查發現，幼童晚睡、睡眠不足比率隨年齡成長而增加，其中三歲幼兒約一成嚴重睡眠不足、近六成晚睡。嘉義大學幼教學系教授兼研發長葉郁菁直言，孩子的睡眠與「家長作息」高度相關，建議家長可調整作息，先陪孩子就寢，若需處理工作或家務，待孩子睡著後再處理。

國科會補助「幼兒發展調查資料庫建置計畫」，長期追蹤一至三歲幼兒睡眠狀況，分析睡眠與發展的關係，台師大教育智庫辦公室與國科會團隊昨公布調查結果。台師大幼兒與家庭科學學系教授張鑑如表示，衛福部建議學齡前幼兒最低睡眠時數為十一小時，不過調查顯示，一歲幼兒達百分之三未達標準，二歲則近百分之五，三歲百分之十一嚴重睡眠不足，可見嚴重睡眠不足比率，隨年齡成長而倍增。

張鑑如說，一至三歲幼兒超過廿二時就寢的比率均偏高，其中一歲晚睡比率為百分之四十八，二歲百分之五十四，三歲百分之五十七；而睡眠不足十一小時的幼兒中，一歲的晚睡比率達百分之六十三，二歲約百分之六十八，三歲已高達百分之七十三。

此外，調查亦顯示，隨孩童年齡增長，睡眠品質不佳比率則微幅下降，一歲童約百分之四十三睡眠品質較差，三歲則降至百分之廿九。

張鑑如表示，調查也發現就寢時間、睡眠時數、品質對幼兒的認知、語言、情緒、身體動作發展都有顯著影響。廿二時前就寢的幼兒，發展顯著優於晚睡者，甚至一歲時睡眠不足的影響，可能到二、三歲。

葉郁菁指出，家長若長期晚睡，孩子作息就會受到影響。許多家長有迷思，認為小朋友就寢時間不想睡，讓他們看平板、看影片，但３Ｃ影音刺激反而影響孩子睡眠品質，類似情形在學齡前幼兒特別嚴重。