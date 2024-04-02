影／你吃的鴨血不是純鴨血？ 消基會公布抽樣調查

消基會今天舉行「2023年鴨血攙偽調查測試 約7成鴨血含雞成分」記者會，本次調查測試結果發現，15件樣品平均約7成檢出含「雞的成分」，是否就是「鴨血混合雞血」，有待主管機關判定。

在台灣一年四季都可以享用火鍋，而「鴨血」是火鍋的熱門配菜，其含有豐富鐵質，口感軟嫩如果凍，尤其麻辣湯底的火鍋，鴨血更是其中主角。2014年間台北市衛生局抽查20樣散裝鴨血，都有「混血」情況，2015年間主管機關查獲有業者將沾有禽鳥糞便、羽毛的飼料用汙染禽血，加入鴨血、豬血糕等火鍋料，流入市面火鍋料理店，嚴重影響食品安全衛生。

時隔10年，消基會再度進行市售鴨血檢驗，經採樣調查測試15件宣稱「鴨血」的樣品分別於2023年11月及12月委託兩家食藥署認證實驗室以相同檢驗方法進行「雞成分之定性檢驗」。11月送測樣品，僅有2件未檢出（測試結果為陰性）雞成分，其餘13件均檢出雞成分，12月送測樣品則有6件未檢出雞成分，其餘9件均檢出雞成分。另有1件散裝樣品兩次檢驗結果也不同。

檢驗方法之測試範圍，係指能夠抽取出DNA者之食品，經過高度加工造成 DNA 過度裂解之品則不適用於檢驗方法。經加工的商品，出現較多分歧的結果。整體調查結果發現，平均檢出率約7成。而檢視其標示情形發現，10件包裝樣品（有標示者），僅兩件在鴨血成分標示上，有以衛生單位要求的方式用「水血」二字標示，是比較可以讓消費者明確知悉此商品除了鴨血還有混合其它禽血。

其餘兩次測試均檢出雞成分但標示僅以「鴨血」為標示的樣品，是較不符合衛生單位要求的標示方式，無法讓消費者知道該鴨血商品是否混有其它禽血。關於本次檢出含雞成分的樣品是否就是混合雞血，還有待主管機關認定，若業者經認定確有標示不實的情況，依《食安法》第45條，違反第28條第1項處新壹幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。