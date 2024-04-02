你吃的鴨血不是鴨血？ 消基會：市面產品逾7成混「牠」的血

台灣人愛吃火鍋，鴨血更是不可缺少的配菜，但消基會調查指出，經採樣結果發現，30件樣品中，逾7成樣品含雞血成分，主因為「純鴨血」產量供不應求，大多鴨血是混合其他禽血，但市面上看到的產品多僅標示「鴨血」，有標示不實及誤導消費者疑慮。

養鴨協會2015年時表示，台灣屠宰鴨隻每年約3000萬隻，約能做出540萬公斤純鴨血，占整體鴨血市場約1成。

消基會表示，鴨子數量少，因此血量不足市場所需，一般市面上看到的「鴨血」帶多由雞、鴨、鵝等禽血混合作，另後續加工可能再添加水分、磷酸鹽類等添加物，因此市面上看到的相關商品，多數僅標示「鴨血」，有標示不實及誤導消費者的疑慮。

消基會表示，去年10月、12月間2次調查市面鴨血相關商品的標示方式時發現，大多商品多以「鴨血」作為標示，顯見宣導還未落實，有必要提醒消費者及主管機關應正視禽血標示問題，讓消費者了解「鴨血」商品成分是否有混血問題。

消基會說，第一次採樣於去年10月共檢驗15件，並委託經食藥署認證的單位進行雞的定性檢驗，發現有13件驗出；12月再進行第二次採樣，15件中有9件樣品須再次採樣。兩次採樣相同品名的15件樣品中，共有22件樣品驗出，占7成3；另外，2次採樣相同品名的15件樣品中，9件為加工類包裝樣品、1件即時調理類樣品及5件生鮮類樣品。

消基會表示，若業者經認定確有標示不實情況，依「食安法」第45條，違反第28條第1項處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰；含致敏感內容物處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

消基會提醒，鴨血製程中，可能會添加磷酸鹽類、檸檬酸鹽類，而食用火鍋時通常會搭配各式火鍋料當作配菜。該會曾調查火鍋料磷酸鹽，發現含量介於400至2500 mg/Kg，其中丸類含量較高，消費者在食用火鍋選用食材上一定要斟酌份量。